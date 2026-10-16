Герасимов: Российские войска продвигаются в направлении Сум

Tекст: Елизавета Шишкова

«Безостановочно идет наступление в Сумской области, штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются в общем направлении в город Сумы», – заявил Герасимов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, в ходе которого он попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дроны группировки «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области.

В четверг артиллерия этой группировки ликвидировала 64 бойца ВСУ за ночь.

В среду украинские войска перебросили в этот регион «рейнджерский» полк для осуществления диверсий.