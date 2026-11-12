Артиллеристы «Севера» поразили 15 пунктов управления дронами ВСУ под Харьковом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю поразили более 15 пунктов управления дронами украинских войск на территории Харьковской области, сказал комбат РИА «Новости».

«Операторов ударных и разведывательных БПЛА боевиков легко найти по станциям управления и антеннам связи», – пояснил он.

Собеседник уточнил, что ликвидация расчетов и точек запуска беспилотников помогает мотострелковым подразделениям выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в регионе. Кроме того, российские военные начали применять чувствительные микрофоны при проведении разведки с помощью квадрокоптеров, что позволяет обнаруживать генераторы, питающие пункты управления противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» поразили 20 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.

В среду расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области.

Во вторник расчеты противовоздушной обороны уничтожили 150 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.