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Артиллеристы уничтожили более 15 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Артиллеристы «Севера» поразили 15 пунктов управления дронами ВСУ под Харьковом
Артиллеристы российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил командир батальона с позывным Каин.
Российские артиллеристы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю поразили более 15 пунктов управления дронами украинских войск на территории Харьковской области, сказал комбат РИА «Новости».
«Операторов ударных и разведывательных БПЛА боевиков легко найти по станциям управления и антеннам связи», – пояснил он.
Собеседник уточнил, что ликвидация расчетов и точек запуска беспилотников помогает мотострелковым подразделениям выполнять задачи по освобождению населенных пунктов в регионе. Кроме того, российские военные начали применять чувствительные микрофоны при проведении разведки с помощью квадрокоптеров, что позволяет обнаруживать генераторы, питающие пункты управления противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки войск «Север» поразили 20 радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении.
В среду расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов в Черниговской области.
Во вторник расчеты противовоздушной обороны уничтожили 150 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.