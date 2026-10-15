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Артиллерия группировки «Север» уничтожила 64 бойца ВСУ за ночь
Артиллерия «Севера» за ночь уничтожила пункт управления БПЛА и 64 солдата ВСУ
За минувшую ночь артиллеристы российской группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях 64 военнослужащих ВСУ, пункт управления беспилотниками и 18 автомобилей.
Российские войска в течение прошедшей ночи нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на территории Харьковской и Сумской областей. В ходе боевых действий артиллерия группировки войск «Север» успешно ликвидировала 64 военнослужащих ВСУ, а также поразила пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 18 автомобилей высокой проходимости, передает ТАСС.
Представители группировки уточнили, что за минувшую ночь артиллерийские расчеты во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем суммарно выполнили свыше 200 огневых задач. Удары по позициям противника наносились с использованием ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что также позволило полностью уничтожить вражеский опорный пункт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для проведения диверсий. Во вторник дрон «Молния-2» уничтожил замаскированную гаубицу ВСУ в Сумской области.