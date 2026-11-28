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ВС России поразили электроподстанцию в Белой Церкви и локомотивы для ВСУ
Минобороны: Российские беспилотники поразили электроподстанцию под Киевом
Военные Российской Федерации в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и морским судам, работавшим в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы России поразили электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающую работу предприятий украинского ВПК, сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что поражены четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, задействованные для перевозки вооружения. Кроме того, удар нанесен по сухогрузу в Черном море южнее Одессы, доставлявшему на Украину военные грузы.
Также поражен резервуар с горючим в Одесской области, где хранилось топливо для Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о поражении беспилотниками трех железнодорожных локомотивов в Днепропетровской области и сухогруза в Черном море.
В четверг российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по складам ударных БПЛА дальнего действия в Черниговской области.
В тот же день расчеты беспилотников российской группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских вооруженных формирований на территории Сумской области.