Минобороны: Российские беспилотники поразили электроподстанцию под Киевом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России поразили электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области, обеспечивающую работу предприятий украинского ВПК, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что поражены четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, задействованные для перевозки вооружения. Кроме того, удар нанесен по сухогрузу в Черном море южнее Одессы, доставлявшему на Украину военные грузы.

Также поражен резервуар с горючим в Одесской области, где хранилось топливо для Вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о поражении беспилотниками трех железнодорожных локомотивов в Днепропетровской области и сухогруза в Черном море.

В четверг российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удары по складам ударных БПЛА дальнего действия в Черниговской области.

В тот же день расчеты беспилотников российской группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских вооруженных формирований на территории Сумской области.