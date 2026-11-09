Колесник предрек уничтожение объектов украинского ВПК грядущей зимой

Военный эксперт Колесник заявил о переходе спецоперации в более жесткую фазу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская армия грядущей зимой сделает ставку на продолжение массированных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и на уничтожение складов Вооруженных сил Украины, пишут СМИ.

«Будем уничтожать всю военную инфраструктуру, которая влияет на боеготовность украинских войск. Война перешла в более жесткую фазу. Они же глубинные удары пытаются наносить по нашим объектам. Ответы будут жесткие, массированные. Это будет усиливаться», – заявил Колесник.

По словам аналитика, в зимний период будет задан тон на ликвидацию тыловых складов противника, в том числе находящихся за пределами Украины. Он добавил, что постепенное выдавливание украинских войск с позиций продолжится четко и выверенно.

Предстоящая зима станет тяжелейшей на Украине, указал бывший парламентарий. Ситуация для Киева усугубится отсутствием прорывных решений на переговорах по урегулированию кризиса 10–11 ноября в Абу-Даби, в связи с чем массированные удары продолжатся, резюмировал эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах по обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса объектам энергетики.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предрек поражение логистических узлов на Украине в ответ на террористические акции противника.

Также Владимир Зеленский назвал тяжелой атаку российских войск на обеспечивавшие хранение грузов военного назначения логистические центры в Киеве.