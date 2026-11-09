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Путин пообещал разобраться с низкими ценами на закупку зерна
Президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что власти будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно.
Глава государства отреагировал на сообщение Минниханова о хороших показателях уборки урожая, которые омрачаются вопросами по стоимости зерна, передает ТАСС.
«Так как логистика закрыта, цена зерна пока низкая, конечно, это беспокоит», – отметил Минниханов.
«С этим будем разбираться вместе», – ответил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.
В сентябре глава государства сообщил о планах обсудить дополнительные меры помощи отечественным аграриям.
В прошлом году Путин подчеркнул снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области из-за потерь урожая.