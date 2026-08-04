Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона
Путин утвердил ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов, вводящих временные ограничительные меры против находящихся за рубежом граждан, которые уклоняются от уголовного или административного наказания.
Путин подписал законы о применении ограничений к лицам, находящимся за пределами страны и уклоняющимся от исполнения наказания, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовых актов.
Меры коснутся осужденных по приговору суда и привлеченных к административной ответственности за ряд правонарушений. В их числе невыполнение требований законодательства об иноагентах, дискредитация Вооруженных сил, призывы к нарушению территориальной целостности и введению санкций против России, а также участие в нежелательных организациях.
Для применения ограничений Министерство внутренних дел должно подтвердить факт нахождения человека за границей и его уклонение от наказания. Закон предусматривает 14 видов ограничений, среди которых запрет на регистрацию ИП, отказ в выдаче кредитов, приостановка лицензий и ограничение права управления транспортом.
Помимо этого, попавшим под санкции гражданам откажут в предоставлении госуслуг, заморозят средства и имущество, а банкам запретят предоставлять им доступ к программам для переводов. Также будут ограничены консульские и нотариальные действия за рубежом.
Решение о введении мер будет принимать Минюст на основе предложений от МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Данные о таких лицах внесут в специальный реестр, а ограничения вступят в силу на следующий день после публикации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле депутаты Госдумы окончательно утвердили данные строгие меры против скрывающихся за границей правонарушителей.
Позже Совет Федерации одобрил этот пакет законов о применении четырнадцати временных ограничений.
Месяцем ранее глава государства подписал документ об аресте активов нарушивших закон россиян за рубежом.