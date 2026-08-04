Путин утвердил меры против скрывающихся за границей нарушителей закона

Путин утвердил ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин подписал законы о применении ограничений к лицам, находящимся за пределами страны и уклоняющимся от исполнения наказания, передает РИА «Новости». Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовых актов.

Меры коснутся осужденных по приговору суда и привлеченных к административной ответственности за ряд правонарушений. В их числе невыполнение требований законодательства об иноагентах, дискредитация Вооруженных сил, призывы к нарушению территориальной целостности и введению санкций против России, а также участие в нежелательных организациях.

Для применения ограничений Министерство внутренних дел должно подтвердить факт нахождения человека за границей и его уклонение от наказания. Закон предусматривает 14 видов ограничений, среди которых запрет на регистрацию ИП, отказ в выдаче кредитов, приостановка лицензий и ограничение права управления транспортом.

Помимо этого, попавшим под санкции гражданам откажут в предоставлении госуслуг, заморозят средства и имущество, а банкам запретят предоставлять им доступ к программам для переводов. Также будут ограничены консульские и нотариальные действия за рубежом.

Решение о введении мер будет принимать Минюст на основе предложений от МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Данные о таких лицах внесут в специальный реестр, а ограничения вступят в силу на следующий день после публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле депутаты Госдумы окончательно утвердили данные строгие меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

Позже Совет Федерации одобрил этот пакет законов о применении четырнадцати временных ограничений.

Месяцем ранее глава государства подписал документ об аресте активов нарушивших закон россиян за рубежом.