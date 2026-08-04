Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
МВД Казахстана предложило ввести платный въезд для иностранцев
Министерство внутренних дел Казахстана разработало проект о введении платных электронных разрешений на въезд для иностранцев.
Соответствующая инициатива опубликована на портале «Открытые НПА», передает «Коммерсант». Точная стоимость такого разрешения пока не определена.
Полученные средства планируется направить на защиту персональных данных и модернизацию цифровой инфраструктуры. Публичное обсуждение документа продлится до 17 августа 2026 года, после чего он может быть скорректирован с учетом полученных замечаний.
В ведомстве полагают, что нововведение позволит вести более точный учет прибывающих иностранцев и автоматизировать часть миграционных процедур. Внедрение системы намечено на период с августа по декабрь текущего года. По мнению представителей МВД, это даст возможность своевременно подготовить логистические мощности и пограничную инфраструктуру.
Ранее МИД Казахстана опроверг слухи о введении визового режима с Россией. В 2024 году власти республики ввели специальную визу для современных кочевников.
До этого в стране запланировали вернуть обязательную регистрацию для пребывающих более тридцати дней иностранцев.