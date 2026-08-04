Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.7 комментариев
Площадь возгорания дизтоплива в Перми составила 800 квадратных метров
Площадь возгорания емкости с дизтопливом в Перми составила 800 квадратных метров
Огонь охватил резервуар с горючими материалами, распространившись на значительную территорию, на месте происшествия развернут оперативный штаб для координации действий спасательных служб города.
В Перми произошло крупное возгорание резервуара с горючим, площадь которого достигла 800 квадратных метров, передает ТАСС. Информацию об инциденте официально подтвердили представители пресс-службы СК РФ.
«Предварительная площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Тушение продолжается, созданы два боевых участка, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. На месте развернут оперативный штаб», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в Перми загорелось складское помещение на площади 1000 квадратных метров. Осенью 2024 года крупный пожар охватил частную базу по хранению нефтепродуктов в пермской деревне Осенцы.
В феврале того же года в селе Куеда Пермского края вспыхнули три железнодорожные цистерны.