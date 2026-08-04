ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма

Tекст: Алексей Дегтярёв

«После обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Кроме того, агенты на первоначальном этапе они собирали разведывательную информацию о российских войсках в Крыму.

Ранее во вторник ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов. Его готовили двое жителей Севастополя.

Месяцем ранее сотрудники ФСБ арестовали двух россиян за передачу военной информации украинской разведке.

В начале июля задержанный диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму.