  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 320 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа в предустановке Max и RuStore
    Бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у белорусской границы
    Астрономы предупредили о солнечном затмении в Москве 12 августа
    ВС России поразили четыре использовавшихся для доставки грузов ВСУ судна
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    Ганчев заявил об отступлении украинских войск на великобурлукском направлении
    Иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    25 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    68 комментариев
    4 августа 2026, 08:25 • Экономика

    МС-21 вплотную подошел к успеху

    МС-21 вплотную подошел к успеху
    @ rostecru

    Tекст: Ольга Самофалова

    Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но учитывая, сколько бед свалилось на проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия.

    Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил полет с аэродрома Иркутского авиационного завода, говорится в сообщении Минпромторга. Полет состоялся 3 августа, он продлился 1 час 23 минуты на высоте до 6 тыс. метров при приборных скоростях до 600 км/ч, полетное задание было выполнено полностью.

    ОАК подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18 самолетов. Летную программу по МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат – до конца 2027-го.

    Первым заказчиком будет группа «Аэропорта», которая забронировала более 200 таких самолетов.

    Что отличает этот полет от предыдущих? «Это первый полет серийного лайнера, то есть самолета в том облике, в котором он будет выпускаться следующие десятилетия. Развертывание серийного производства – это один процесс. И параллельно идет второй – сертификация машины, в рамках которой предсерийные самолеты выполняют программу сертификационных полетов», – говорит глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    «Впервые подняли в воздух машину не как опытный образец, а как борт, максимально близкий к тем самолетам, которые будут поставлять заказчикам. Во-вторых, это полет экземпляра, который собран по серийным технологиям, с теми системами и агрегатами, которые должны пойти в следующие лайнеры для авиакомпаний.

    В-третьих, этот полет означает, что завод реально умеет делать именно серийный продукт. Это знак того, что проект вплотную подошел к серийному выпуску и передаче самолета авиакомпаниям»,

    – пояснил Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Перенос сроков передачи первых самолетов заказчику – «Аэрофлоту» с конца этого года на следующий уже не критичен, считает Гусаров. У этого самолета и так судьба непростая: Запад начал вставлять палки в колеса задолго до 2022 года.

    Самолет начал разрабатываться в 2009 году, цикл создания такого лайнера обычно десять лет, и первые борт полетел в 2017 году, а в 2019-м планировали завершить сертификацию. Однако в 2018 году США наложили санкции на производителя композитного крыла для МС-21, и сертификация была отложена на конец 2020 года, а старт поставок «Аэрофлоту» – на 2021-й. В 2022 году американцы прекратили поставлять свои двигатели для самолета, а потом были введены тотальные санкции на поставку любого оборудования.

    «В условиях санкций и стопроцентного импортозамещения сдвиг сроков уже не так критичен. Такой задачи никто не решал в мире. Сейчас Boeing – это большой международный конструктор, Airbus – тем более. А у нас все до последней заклепки отечественное. Главное, что мы получили самолеты, которые будут нас возить следующие 30-40 лет. Ведь авиалайнер создается на многие годы вперед. МС-21 – единственный в мире самолет в своем классе, созданный с нуля в XXI веке. У него есть огромный потенциал для раскрытия, он будет меняться и модернизироваться с течением времени», – отметил Роман Гусаров.

    По его словам, если бы санкций не было, Россия постепенно заместила бы половину авиапарка аналогов МС-21 на отечественный борты, но оставалась бы конкуренция внутри страны с другими поставщиками.

    «Но нам показали, как могут нас в одночасье «приземлить», лишить неба. А России без авиации нельзя. Мы не Польша, которую можно на машине пересечь за несколько часов от границы до границы. Нам до Питера дольше ехать. Нам нужна собственная авиация, полностью импортозамещенная»,

    – говорит глава «Авиа.ру».

    По его словам, России нужно в течение 10-15 лет порядка 620 МС-21 для замены иностранных бортов, а если рынок будет развиваться и пассажиропоток вырастет, то и еще больше.

    МС-21 находится в нише самых массовых и популярных самолетов в мире. «Самолеты такого типа перевозят львиную долю пассажиропотока: 80% рейсов выполняется средними магистральными самолетами из семейства Boeing 737 и Airbus A320. МС-21 должен их заменить. 620 самолетов – это половина всего нашего авиационного флота в стране», – указывает Гусаров.

    По последним данным, план производства таков: к 2030 году выйти на выпуск 36 самолетов в год. Причем раньше назывались более поздние сроки. «Это будет великолепный результат, так как в XXI веке Россия столько самолетов еще не производила», – замечает Гусаров.

    Реализовать план вполне возможно,  если завод будет наращивать объемы выпуска постепенно, удваивая каждый год. Так, если в 2027-м выпуск составит четыре самолета, в 2028-м – восемь самолетов, в 2029-м – 16 бортов, то в 2030 году – уже 32.

    Будет ли этого достаточно для удовлетворения потребностей рынка, зависит от того, каков ресурс у тех самолетов, которые сейчас есть в авиакомпаниях, сколько еще они cмогут летать. При необходимости Иркутский завод может выйти на максимальный темп производства, который изначально закладывался, – 72 лайнера в год. Вопрос, покажет ли такой спрос рынок.

    Главное
    Дроны поразили складскую зону в Ленобласти
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    На Украине предложили возродить бронепоезда
    Отец Илона Маска восхитился уровнем развития России
    Участниц «Тур де Франс» заподозрили в махинациях с размером груди

    МС-21 вплотную подошел к успеху

    Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но учитывая, сколько бед свалилось на проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

    Перейти в раздел

    В Эстонии тянут руки к шедевру русского православия

    Продать, демонтировать или превратить в «музей». Именно так звучит набор предложений, которые сегодня стали прямо высказывать представители эстонский властей по отношению к находящемуся в Таллине кафедральному собору Александра Невского. Что же до сих пор удерживает власти Эстонии от такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выплаты к школе в 2026 году: сколько дают и кому положены

      К началу учебного года семьи с детьми могут рассчитывать на ряд денежных выплат и мер поддержки. Какие выплаты положены в 2026 году к 1 сентября, кому они предоставляются и как их оформить?

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации