Самолет МС-21 дал новый повод для гордости

Tекст: Ольга Самофалова

Самолет МС-21 во время теста эксплуатационных характеристик окончательно подтвердил дальность полета. «Зафиксирована дальность свыше 3800 километров при полезной нагрузке равной 175 пассажирам с обеспечением нормированного резервного запаса топлива», — сказал по итогам полетов главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин. Кроме этого, самолет проверили на возможность полета в условиях отказа одного из двигателей.

В самом начале работы над самолетом речь шла о дальности полетов 6350 км. Однако уже в 2024 году появилась информация об утяжелении самолета после импортозамещения компонентов. Почему же ОАК радуется подтверждению дальности полет свыше 3800 км?

Во-первых, после утяжеления самолета дальность была ограничена вообще до 2,3 тыс. км, и была поставлена задача по мере летных испытаний довести дальность до 3,8-4 тыс. километров. Получается, что с задачей справились, и показатель оказался на верхней, а не на нижней границе. Во-вторых, такой дальности вполне достаточно, чтобы охватить до 90% внутренних авиарейсов. Наконец, в ОАК уверяют, что у МС-21 есть потенциал для увеличения дальности полета по мере развития программы на рынке.

«Когда разрабатывается новый самолет с нуля, конструкторы всегда хотят получить самолет с самыми лучшими характеристиками. Поэтому изначально техническое задание было достигнуть дальность свыше 6 тыс. километров, но я не помню ни одного случая, чтобы новый самолет прям сходу соответствовал первоначальным «хотелкам».

Если взять «Боинг 737», то его первые модификации имели дальность вообще 2,5 тыс. км, потом они постепенно увеличивали дальность и довели ее до 4,4 тыс. километров, и только после этого дошли до 5,5- 6,2 тыс. километров в разных модификациях. Но на это у них ушло не одно десятилетие, а мы хотим получить все и сразу»,

- говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«В ОАК радуются, потому что полтора года назад сообщили о том, что расчетная дальность импортозамещенных МС-21 будет 3 800 км, а в процессе доводки и испытаний получилось даже лучше - почти 4 тыс. км. Это очень хороший результат для совершенно нового сделанного с нуля самолета. Для узкофюзеляжного среднемагистрального самолетов это вообще нормальный показатель. Если взять Европу, то такие самолеты покрывают всю ее территорию. Поэтому этот самолет соответствует мировым стандартам для своего класса», - говорит Гусаров.

Почему самолет оказался тяжелее, чем планировали? «Сокращение дальности МC-21 связано с увеличением массы самолета после импортозамещения, так как применяемые композиты и некоторые агрегаты оказались тяжелее, что увеличило вес самолета и снизило дальность полета. Также на итоговую дальность повлияли характеристики двигателя и аэродинамика, которые в новой конфигурации изменили топливную экономичность самолета по сравнению с первоначальными расчетами», - говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

Однако Гусаров не склонен списывать все на импортозамещение, которое, конечно, внесло свою лепту, но не исключительную. «Думаю, что изначально в процессе создания самолета то в одном месте прибавилось, то в другом.

Скорее всего, еще до импортозамещения было понятно, что не укладываются в расчетные веса. Импортозамещение внесло свою лепту, но только отчасти»,

- считает Гусаров.

Никакой катастрофы здесь точно нет. Более того, разработчики продолжал работать в сторону увеличения дальности полета. «Нужно еще вспомнить про нашу традицию школы самолетостроения. Она несколько отличается от западной. На западе делают конструкцию, чтобы она максимально соответствовала расчетным характеристикам, и только потом смотрят, где она начинает ломаться, и тогда начинают ее укреплять, то есть утяжелять. А у российской школы традиция другая. Мы делаем все с полутора-двухкратным превышением прочности, поэтому изначально наша конструкция получается тяжелее. А потом уже в процессе эксплуатации мы понимаем, где эта прочность избыточна и можно что-то облегчить и снять лишний вес. И так постепенно можно снимать условно лишний вес, облегчать конструкции и увеличивать дальность. Ровно так все и будет происходить», - уверен Гусаров.

«Дальность можно постепенно увеличивать за счет снижения массы компонентов, доработки двигателя ПД-14, оптимизации аэродинамики, компоновки и последующих модификаций самолета с иной топливной емкостью или взлетной массой, что стоит рассматривать как нормальный процесс развития авиационной платформы», - согласен Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии.

У России уже есть такой опыт. В пример эксперт приводит «Суперждет-100», который в 2011 году стал поступать в авиакомпании. Тогда дальность полетов у него была 2,4 тыс., и это хорошая дальность для ближнемагистрального самолета, которым является «Суперджет-100». «Но затем за несколько лет конструкция самолета была доработана и появились модификации с дальностью уже 3,5 тыс. км. В ситуации с МС-21 будет то же самое.

России есть чем гордится: мы сделали самолет с нуля, с отечественным двигателем, сертифицируем все. И делаем все это самостоятельно без чьей-либо помощи. Россия единственная в мире страна, кто так может, на самом деле. Остается только порадоваться такому результату»,

- заключает Гусаров.

С практической точки зрения дальность около 4 тыс. км закрывает основную часть российской среднемагистральной маршрутной сети: Центральную Россию, Урал, значительную часть Сибири, южные направления и многие международные маршруты ближнего и среднего радиуса, говорит Евдокимов. Но для самых протяженных линий, например из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск или на Камчатку, такая версия не является естественной заменой дальнемагистральным самолетам, добавляет он.

МС-21 не является дальнемагистральным самолетом, это среднемагистральный, поэтому он и не должен летать во Владивосток и на Камчатку. Однако, понятно, что разработчики хотят сделать суперуниверсальную машину для всех маршрутов.

«При дальности около 6350 км самолет может уверенно покрывать почти всю европейскую часть России и значительную часть Сибири и Дальнего Востока на прямых рейсах из Москвы, включая более дальние сибирские и дальневосточные города. Но для авиакомпаний это не катастрофа, так как самолет с дальностью до 4 тысяч километров все еще закрывает большую долю российского спроса», - говорит Баранов.

«Для авиакомпаний это означает, что МС-21 уже может быть востребован на большинстве внутренних линий, а дальнейшее повышение дальности расширит его коммерческую нишу и снизит ограничения для более длинных маршрутов», - заключает Евдокимов.