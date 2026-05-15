  Лента новостей
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    При атаке дронов на Рязань погибли три человека
    МИД сообщил о новых попытках США навредить России
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    Рубио сообщил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Президент Литвы призвал сбивать украинские беспилотники
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    15 мая 2026, 08:50 • Экономика

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет.

    Объединенная двигателестроительная корпорация завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего двигателя ПД-8 для авиалайнеров «Суперджет», силовые установки наработали более 6500 часов. Опытные образцы двигателей подтвердили правильность конструкторских решений в ходе проверок в составе самолетов и на испытательных стендах, что позволяет получить сертификат типа, сообщили в Ростехе.

    Двигатель подтвердил высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. В частности, двигатель протестировали в условиях обледенения на стенде и в рамках полетов «Суперджета» в Архангельской области. Также были пройдены испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки вентилятора. Двигатель показал надежную работу в 150-часовом эксперименте, имитирующем длительную эксплуатацию.

    Завершающей проверкой стала имитация попадания самолета в облако града, которая прошла на стенде предприятия «ОДК-Сатурн». Силовая установка сохранила устойчивость к внешним воздействиям и продолжила работу в штатном режиме. Теперь будет сформирован пакет документов масштабной работы и направлен на рассмотрение Росавиации.

    В самое ближайшее время Ростех ожидает выдачу сертификата типа на двигатель, что приблизит сертификацию импортозамещенного лайнера «Суперджет». По данным на март, сертификация самого самолета запланирована на июль 2026 года.

    На «Суперджетах» первого поколения устанавливался двигатель SaM146, который был создан совместно французскими и российскими специалистами. Французы отвечали за так называемую горячую часть двигателя, а россияне за вторую половину двигателя – его «холодную» часть.

    Разработкой полностью отечественного двигателя ПД-8 на замену SaM146 Россия начала заниматься еще до 2022-го и начала СВО.

    «Задача России была сделать собственный двигатель, который столь же идеально подходит в первую очередь для «Суперджета-100» и для самолетов подобного класса, размерности и веса.

    И этот двигатель должен был быть полностью отечественным, потому что с нашими французскими партнерами мы наглотались проблем. Хваленная западная надежность оказалась больше пиаром, чем реальностью.

    Мы получили все проблемы, которые можно было получить, именно на их стороне. При этом партнер не выдавал никакой заинтересованности в их решении. Плюс мы отправляли туда двигатели на ремонт, а они на полгода там зависали. Это ни в какие ворота не лезет. Надежность и быстрый ремонт – это важные вещи. Самолеты должны летать, а не по полгода ждать двигатель – неисправности должны устраняться быстро», – рассказывает глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Разочарование сотрудничеством с западными партнерам и привела к проекту создания полностью отечественного двигателя.

    И России это удалось, причем в рекордные сроки. От момента начала работ над двигателем ПД-8 в 2021 году до его сертификации прошло всего пять лет. Это очень короткий срок для разработки новейшего двигателя. Ускорить процесс разработки удалось, во-первых, благодаря применению опыта создания двигателя ПД-14 для МС-21. Здесь собственный двигатель начали делать сразу параллельно с созданием отечественного лайнера. Во-вторых, помогло ускорить процессы цифровое проектирование, использование аддитивных технологий при изготовлении опытных компонентов (это 3D-печать) и т. д., говорит Гусаров.

    В 2022 году ситуация резко изменилась, и авиационная отрасль России оказалась под жесточайшими санкциями Запада. Ни самолеты, ни двигатели, ни комплектующие теперь не могут поступать от западных производителей.

    «Введенные санкции могли полностью поставить крест на всем нашем авиапроме. Если у вас нет двигателя, то значит у вас нет самолета. Это то, что является сейчас ахиллесовой пятой китайского авиапрома.

    Вроде как свои самолеты китайцы научились делать, хоть и с большим количеством западных комплектующих, но это все преодолимо, а вот отсутствие двигателя критично. Если США сегодня введут санкции и запретят продавать Китаю двигатели, то китайского авиапрома сразу не будет. Запад отбросит Китай на десятилетия назад, которые им придется потратить на создание двигателя», – говорит Гусаров.

    Создавать двигатели нужно уметь, а это дано не всем. «У Китая нет своих авиадвигателей не потому, что они их не разрабатывали, а потому что у них нет такого научного задела и такой школы, какая была у нас. Авиационный двигатель – это вообще самое сложное, что можно придумать. Это даже сложнее космической ракеты. В космос Китай летает, атомную бомбу имеет, а авиационный двигатель для гражданской авиации сделать не может, насколько это сложная задача», – говорит собеседник.

    Россия же смогла вернуться в элитный клуб авиастроителей благодаря тому, что сохранила научную и инженерную школы и вложилась в развитие авиапрома в последние полтора десятка лет.

    «ПД-8 важен для программы обновленного «Суперджета»: он обеспечивает импортозамещение, дает возможность возобновить серийные поставки 100-местных лайнеров и напрямую влияет на сроки появления новых самолетов в парках авиакомпаний. Если бы сертификация ПД-8 затянулась, то поставки и ввод в эксплуатацию обновленного «Суперджета» с отечественной силовой установкой существенно замедлились бы и авиационная отрасль осталась бы без нового самолета в этом классе», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    Сейчас в эксплуатации у авиакомпаний находится порядка 150-170 самолетов «Суперджет» первого поколения. Двигатели SaM146 для них не доступны. Логичным кажется заменить их на отечественные ПД-8 и продлить срок службы. Однако ситуация оказалась не такая однозначная.

    Дело в том, что новая импортозамещенная версия «Суперджета» является, по сути, новым самолетом, там переработали и улучшили все что нужно. Внешне второе поколение похоже на первую версию, но внутри все совсем другое, поэтому просто взять двигатель ПД-8 и поставить его на прошлую версию «Суперджета» не получится, говорит Гусаров.

    «Ресурс французских двигателей скоро будет подходить к концу, и просто так поменять их на ПД-8 не получится. Для этого надо опять проводить большой цикл работ по проектированию, ремоторизации, а потом еще делать полный цикл летных испытаний. Это того не стоит. Скорее всего, те самолеты, которые сейчас находятся в эксплуатации, будут просто постепенно списываться и выводиться из эксплуатации. Если бы парк таких самолетов был полторы тысячи, то тогда был бы смысл вложиться в эти конструкторские работы, а ради 150 самолетов это не имеет экономического смысла, это будут деньги на ветер», – объясняет Гусаров.

    «Так как замена двигателей является сложным и дорогостоящим процессом, то выбраны два подхода. Во-первых, выпускать новые самолеты с российскими ПД-8. Во-вторых, по мере износа существующих машин решать вопрос с ремоторизацией, но выборочно. Массовая замена всех стоящих сейчас SaM146 на ПД-8 вряд ли будет производиться без экономического и регуляторного обоснования», – говорит Баранов.

    Большинство «Суперджетов» первого поколения, скорее всего, просто спишут и заменят на импортозамещенные модели.

    Постепенно Россия должна будет выйти на темпы выпуска 20 «Суперджетов» в год, а учитывая потребность рынка в 200 таких лайнеров, то работы у российских заводов будет на десять лет вперед, говорит Гусаров. «20 таких самолетов в год – это тот темп, который по плечу нашей промышленности. Больше потребности, наверное, и нет», – считает эксперт.

    Производство ПД-8 планируют увеличить от нескольких десятков в год в начале производства до сотен комплектов в перспективе нескольких лет. Это позволит полностью покрыть внутренние потребности для сборки новых «Суперджетов» и поставлять часть двигателей на экспорт, говорит Баранов.

    Россия уже договорилась о сборке «Суперджетов» на территории Индии по нашей лицензии. Однако двигатели – это золотой фонд технологий, поэтому их никому не передадут. Двигатели для индийского проекта будут поставлять из России. Это означает увеличение высокотехнологического экспорта из России за счет поставок готовых двигателей ПД-8 в Индию, а также за счет экспорта других деталей.

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

