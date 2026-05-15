Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2

«Татнефть» анонсировала строительство первого в России подземного хранилища CO2
«Татнефть» официально признана первой и единственной в России компанией, получившей лицензионный участок на территории Тукаевского участка недр в Татарстане для создания и эксплуатации подземного хранилища углекислого газа (CO2).
Этот участок охватывает территории Нижнекамского и Заинского районов республики.
В пресс-релизе компании отмечается: «Компания получила протокол Центральной комиссии по согласованию проектной документации на разработку месторождений подземных вод, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых... Документ позволяет приступить к опытно-промышленной закачке СО2 в подземные хранилища на Тукаевском участке недр».
Планируется, что в хранилище будет поступать углекислый газ, улавливаемый с промышленных объектов, включая «Танеко» и Нижнекамскую ТЭЦ-2. В будущем Нижнекамская промышленная зона может трансформироваться в ключевой центр Поволжья по улавливанию и хранению выбросов, что рассматривается как важнейший элемент перехода к экологически чистой экономике.
