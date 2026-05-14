  Лента новостей
    Почему Россия не наращивает добычу нефти
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Новые врио губернаторов приграничья прошли подготовку Донбассом
    Нанесены мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Посчитана доля называющих себя православными россиян
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 12:34 • Новости дня

    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа

    Востоковед Маслов: Переговоры Си Цзиньпина и Трампа были крайне тяжелыми

    @ Xinhua/Li Xiang/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прорыва на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа не случилось. Китай считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям. Американская же позиция с учетом того, что США увязли в Иране, оказалась весьма слабой, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа едва ли можно назвать победной или успешной для американской стороны», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он назвал показательным, что многие вопросы остались за кадром и без публичных комментариев. «Это значит, что переговоры были крайне тяжелыми», – добавил собеседник.

    Так, Пекин заявил жесткую позицию по Тайваню, указал политолог. «Главное требование руководства КНР состоит в том, чтобы Вашингтон прекратил поддержку острова, в том числе в военном плане: речь о передаче вооружений и выделении средств на их закупку», – уточнил Маслов. Другой вопрос, пойдет ли американская администрация на уступки, ведь Тайвань – рычаг давления на Китай.

    Также, продолжил востоковед, Си и Трамп обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке. «США пытались надавить на Китай, чтобы тот в свою очередь повлиял на позицию Ирана», – указал аналитик, напомнив, что Тегеран – важный союзник Пекина, и дестабилизация режима в Исламской республике невыгодна КНР.

    Кроме того, затрагивался и украинский кризис, потому что это вопрос глобальной безопасности, отметил собеседник. Он упомянул последние заявления президента России о том, что Москва готова к переговорам с Владимиром Зеленским – было бы, о чем говорить. «То есть, просить Пекин подталкивать российское руководство к диалогу сейчас бессмысленно, потому что и так у нас есть согласие», – заметил спикер.

    «Впрочем, Китай никогда и не оказывал давление на Москву. Россия – очень стабильный партнер для республики. Причем, события в ближневосточном регионе, которые привели к дефициту энергоресурсов, показали, что РФ готова резко увеличивать поставки по разумной цене», – добавил Маслов.

    Наконец, Си и Трамп обсудили экономическое сотрудничество. «США хотят расширить продажи Китаю целого ряда сельскохозяйственной продукции – это прежде всего ячмень, соя, зерно. А Пекин всегда позитивно относится к любым экономическим взаимодействиям», – напомнил политолог. В то же время, заметил аналитик, стороны пока не объявляли, будут ли полностью или частично сняты санкции с более чем тысячи китайских компаний или уменьшены тарифы.

    «Формально повышенные пошлины на товары из Китая в размере 145% сейчас заморожены. Я думаю, через какое-то время – после консультаций китайского и американского министров экономики – может быть объявлено решение о пересмотре ограничительных мер», – допустил спикер.

    «В КНР никогда не отказывались сотрудничать на равных условиях, что подразумевает взаимный допуск технологий на рынки, отсутствие изоляции, блокировки поставок отдельной продукции и санкций в отношении компаний. Позиция Пекина заключается в том, что хорошая торговля – это залог нормальных отношений. Поэтому ключевой вопрос в данном случае – будут ли подвижки со стороны США», – детализировал специалист.

    На этом фоне Малов обратил внимание на публикацию The New York Times, в которой стратегию Си Цзиньпина на переговорах с Трампом охарактеризовали так: выиграть для Китая время для лучшей подготовки к неизбежному конфликту. «Поднебесная занимается технологическим перевооружением. В том, что китайское руководство стремится «выиграть время», – есть толика правды. Но Китай меньше всего хочет столкновения», – рассуждает политолог.

    «Ловушка Фукидида», согласно которой две великие страны обязательно должны столкнуться, – американский теоретический концепт, который был разработан для другой эпохи и для других стран. Китай же считает, что можно иметь серьезные политические противоречия и споры, например, по ядерному вооружению или по Тайваню, но это не должно никак мешать экономическим отношениям и конструктивному диалогу по целому ряду вопросов», – пояснил востоковед.

    «Таким образом, говорить о прорыве после переговоров Си и Трампа нельзя. Более того, на мой взгляд, американская позиция в нынешней ситуации весьма слаба, учитывая, что США увязли в Иране. Возможно, для поездки главы Белого дома в Пекин было выбрано не самое подходящее время», – отметил спикер. По его оценкам, для России встреча китайского и американского лидеров ничего не несет в практической области.

    «Мы поставляем Китаю сельхозпродукцию. Если американские поставки расширятся, это не станет для Москвы критичным – мы найдем свою нишу», – считает Маслов. Он предположил, что потенциально речь может пойти о «формировании треугольника» – Россия, Китай, США. «Такие случаи известны: например, когда-то в лучшие годы мы совместно работали над нефтяными проектами. Я думаю, в конце концов мы придем к восстановлению такого формата», – заключил востоковед.

    В четверг в Пекине состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Встреча продлилась более двух часов. Рукопожатие лидеров длилось 14 секунд, обратило внимание РИА «Новости». Трамп протянул руку ладонью вверх и приветствовал Си, притянув его к себе, но тот не дал главе Белого дома перехватить инициативу.

    В ходе переговоров стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе экономическое сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис. Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее».

    «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си. Американский лидер заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Он напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США.

    Председатель КНР, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – отметил он.

    Напомним, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

    Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    13 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Трамп прибыл в Китай с государственным визитом

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп начал первый за девять лет государственный визит президента США в Китай, приземлившись в пекинском аэропорту.

    Самолет американского лидера прибыл в международный аэропорт Пекина вечером по местному времени, передает РИА «Новости». Государственный визит Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику продлится с 13 по 15 мая. Ожидается, что глава государства посетит только китайскую столицу, поездки в другие города не планируются.

    Согласно графику Белого дома, в день прибытия официальных мероприятий у президента США не предусмотрено. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин встретит американского коллегу в Доме народных собраний. После официальной церемонии приветствия состоятся двусторонние переговоры, а вечером лидеры примут участие в торжественном банкете.

    В пятницу программа визита завершится совместной фотосессией, чаепитием и рабочим обедом, после чего Дональд Трамп вылетит обратно в Вашингтон. Предыдущая поездка американского президента в Китай состоялась осенью 2017 года во время его первого президентского срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о вылете Дональда Трампа в Пекин 12 мая.

    Американский и китайский лидеры обсудят важнейшие вопросы торговли и конфликт на Ближнем Востоке.

    Представители Пекина и Вашингтона приступили к торгово-экономическим консультациям в Сеуле.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 05:37 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Трамп начали переговоры в Пекине

    Председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп начали переговоры в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В Доме народных собраний в Пекине официально стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, прибывшего с государственным визитом., сообщает Центральное телевидение Китая.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали переговоры в четверг в Доме народных собраний в Пекине, передает РИА «Новости». Американский лидер находится в Китае с государственным визитом с 13 по 15 мая.

    Перед началом встречи на площади у восточного входа состоялась официальная церемония приветствия. Американского лидера встретили с почетным караулом и военным оркестром. Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов.

    В ходе визита планируется провести длительные обсуждения по урегулированию ситуации вокруг Ирана, а также затронуть дальнейшие продажи американского оружия Тайваню и вопросы энергетики. В МИД Китая отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, глобальный мир и развитие. После переговоров главы государств примут участие в официальном банкете в 13.00 по московскому времени.

    Ранее президент США прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Американский лидер начал первый за девять лет государственный визит в Китайскую Народную Республику.

    Главными темами исторического саммита заявлены торговые отношения, конфликт на Ближнем Востоке и продажа американского вооружения Тайваню.

    14 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп назвал превосходными переговоры с Си Цзиньпином
    @ Maxim Shemetov/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, он позитивно отозвался о результатах диалога на высшем уровне.

    «Превосходно», – охарактеризовал американский лидер итоги состоявшихся переговоров, передают РИА «Новости».

    Политик также добавил, что считает Китай прекрасной страной.

    При этом глава американского государства оставил без внимания вопросы прессы о том, затрагивалась ли в ходе беседы с Си Цзиньпином тема Тайваня.

    Председатель КНР заявил о необходимости партнерства Китая и США. На фоне этой встречи основные китайские биржевые индексы снизились более чем на 1%.

    14 мая 2026, 05:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин устроил Трампу приветственную церемонию в Пекине

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Китая состоялась традиционная приветственная церемония по случаю государственного визита американского лидера Дональда Трампа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США приняли участие в торжественном мероприятии у восточных ворот Дома народных собраний в Пекине, передает ТАСС. Церемония прошла около центральной площади Тяньаньмэнь.

    Проведение подобных встреч является неотъемлемой частью протокола государственных визитов зарубежных лидеров в Китай. Это традиционный знак гостеприимства и уважения со стороны китайского руководства.

    Кортеж американского президента прибыл к месту проведения по центральной улице Чанъаньцзе. Главы государств обменялись рукопожатием и приветственными фразами, после чего поприветствовали членов делегаций. В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран, а лидеры прошли мимо строя почетного караула Народно-освободительной армии Китая под приветствия детей с флажками.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США начали масштабные переговоры в Пекине.

    14 мая 2026, 01:32 • Новости дня
    Трамп оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США подготовил секретное послание для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай непредвиденного развития событий,

    Президент США подготовил секретное послание для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай непредвиденного развития событий, передает РИА «Новости». Заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка подтвердил факт существования этого документа.

    «В ящике стола «Резолют» лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним что-то случится», – заявил чиновник в беседе с журналистами New York Post. При этом он подчеркнул отсутствие страха перед возможным покушением со стороны иностранных государств.

    За последние два года американский лидер трижды становился мишенью для злоумышленников. Наиболее известный инцидент произошел летом 2024 года, когда политик чудом избежал гибели, получив лишь легкое ранение уха.

    Ранее охрана экстренно эвакуировала президента США и Джей Ди Вэнса с ужина Ассоциации корреспондентов из-за стрельбы.

    Огонь на торжественном мероприятии открыл 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен.

    Американист Борис Межуев спрогнозировал скромный рост рейтинга главы Белого дома после этого инцидента.

    14 мая 2026, 06:48 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал ключевое условие развития отношений США и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул важность взаимной выгоды в отношениях двух государств.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США заявил, что в условиях разногласий между Вашингтоном и Пекином диалог на равных остается единственным верным путем для урегулирования торгово-экономических вопросов, передает РИА «Новости».

    «В условиях разногласий и трений консультации на равноправной основе являются единственным правильным выбором», – заявил китайский лидер в Доме народных собраний в Пекине. Он также отметил, что суть экономического взаимодействия заключается во взаимном выигрыше.

    Переговоры транслируются Центральным телевидением Китая. Стороны обсуждают ключевые вопросы двусторонней повестки, стремясь найти точки соприкосновения в условиях текущей международной обстановки.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  начали переговоры в Пекине.

    Китайский лидер заявил о необходимости партнерства двух государств.

    Американский лидер пообещал выстраивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон считает отношения с Пекином наиболее важными и сложными, требующими особого внимания в контексте глобальной политики и региональной безопасности, заявил Государственный секретарь США Марко Рубио.

    Государственный секретарь США Марко Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «Это одновременно наш главный политический вызов с геополитической точки зрения, и это также самые важные для нас отношения, которыми нужно управлять», – заявил Рубио.

    Американская администрация рассчитывает, что Пекин сможет оказать влияние на Тегеран. Рубио подчеркнул желание Вашингтона убедить китайское руководство играть более значительную роль в сдерживании активности Ирана в Персидском заливе.

    Президент США в настоящее время находится с визитом в Китае. Ожидается, что 14 и 15 мая он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где будут обсуждаться ключевые вопросы международной повестки.

    Ранее американская делегация во главе с президентом США прибыла в Пекин для переговоров.


    14 мая 2026, 04:52 • Новости дня
    Рубио заявил о значительных противоречиях между США и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на фоне визита американского президента Дональда Трампа в Пекин указал на серьезные двусторонние разногласия с Китаем.

    По словам Рубио, США предстоит выстраивать взаимодействие с азиатским партнером с учетом существующих противоречий, передает РИА «Новости».

    «Нам придется регулировать эти двусторонние разногласия, поскольку они очень значительные», – подчеркнул госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Рубио добавил, что полная зависимость от импорта делает государство уязвимым. При этом он отметил наличие уникальных направлений для совместной работы двух стран, о которых Вашингтон пока не готов объявить официально. Сотрудничество и союзы, по его словам, возникают там, где совпадают национальные интересы.

    Ранее Рубио назвал Китай главным геополитическим вызовом для США

    Президент США прибыл в Пекин с государственным визитом. Главы двух государств встретятся для обсуждения важнейших вопросов торговли и ситуации вокруг Ирана.



    14 мая 2026, 05:51 • Новости дня
    Трамп пообещал взаимовыгодное деловое партнерство между США и Китаем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине подчеркнул стремление американской стороны к равноправным экономическим отношениям.

    Американский президент в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о намерении выстраивать торговлю между двумя странами исключительно на принципах взаимности, передает РИА «Новости».

    «Они собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса, и с нашей стороны это будет на полностью взаимной основе», – сказал американский лидер, говоря о присутствующих на встрече бизнесменах.

    Глава Белого дома также выразил уверенность в успешном развитии двусторонних отношений, отметив, что государства ждет фантастическое совместное будущее. По его словам, все возникающие трудности успешно преодолевались благодаря прямому диалогу лидеров.

    Политик подчеркнул, что оперативно решать проблемы помогали телефонные разговоры между ним и Си Цзиньпином. Кроме того, Трамп назвал свой визит в Китай огромной честью, добавив, что гордится дружбой с председателем КНР и уверен в беспрецедентном улучшении отношений между странами.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США начали масштабные переговоры в Пекине.

    Накануне американский лидер начал свой первый за девять лет государственный визит в Пекин.

    Вместе с президентом США в Китай прилетела крупная американская делегация.

    14 мая 2026, 06:00 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал США к партнерству

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, добиваться общего успеха и процветания, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.

    Пекин и Вашингтон должны избегать противостояния и добиваться совместного успеха, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США , передает РИА «Новости».

    «От сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны страдают, следует быть партнерами, а не противниками», – подчеркнул китайский лидер. Он добавил, что общие интересы двух государств значительно перевешивают существующие разногласия.

    По словам Си Цзиньпина, успех одной страны открывает новые возможности для другой. Переговоры между лидерами проходят в четверг в Доме народных собраний в рамках государственного визита Дональда Трампа в Китайскую Народную Республику, который продлится с 13 по 15 мая.

    Ранее президент США  прибыл в Китай с государственным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин устроил американскому лидеру торжественную приветственную церемонию.

    Главы США и Китая начали официальные переговоры в Доме народных собраний в Пекине.

    14 мая 2026, 06:38 • Новости дня
    Маск высоко оценил результаты встреч США и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Встречи делегаций Соединенных Штатов и Китая в Пекине проходят успешно и приносят позитивные результаты, заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

    Переговоры между представителями Вашингтона и Пекина, проходящие под руководством лидеров двух стран, демонстрируют высокую эффективность, передает РИА «Новости». Илон Маск отметил успешный ход встреч делегаций США и КНР.

    «Замечательно... Много хорошего», – ответил миллиардер на вопрос о достигнутых результатах в ходе визита в китайскую столицу. Эту информацию распространил пресс-пул Белого дома.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  начали переговоры в Пекине.

    Китайский лидер заявил о необходимости партнерства двух государств.

    Американский лидер пообещал выстраивать двустороннюю торговлю на принципах взаимности.

    14 мая 2026, 05:22 • Новости дня
    Трамп прибыл к Дому народных собраний на переговоры с Си Цзиньпином

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином,

    Кортеж президента США подъехал к восточному входу в Дом народных собраний, передает РИА «Новости». На площади состоится официальная церемония приветствия с участием почетного караула и военного оркестра. В честь гостя дадут пушечный залп.

    Главы двух государств прослушают национальные гимны на специальной трибуне. После торжественной части делегации проследуют внутрь здания для проведения двусторонних встреч. Государственный визит президента США в Китай проходит с 13 по 15 мая.

    По завершении дискуссий лидеры отправятся на торжественный банкет. Перед началом поездки президент США выразил надежду на успешный исход диалога. Стороны планируют обсудить иранскую проблему, поставки оружия Тайваню и энергетическое сотрудничество.

    Напомним, американский лидер начал первый за девять лет государственный визит в Китай.

    Министерство иностранных дел КНР накануне подтвердило сроки поездки президента США.

    Главы США и Китая обсудят важнейшие вопросы торговли и конфликт на Ближнем Востоке.

    14 мая 2026, 08:35 • Новости дня
    Трамп после встречи с Си Цзиньпином прибыл в пекинский Храм Неба

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправился в знаменитый Храм Неба («Тяньтань») сразу после окончания встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Этот конфуцианский архитектурный комплекс был возведен в Пекине в 1420 году. Согласно древним верованиям, именно в этом месте китайские императоры поддерживали диалог с «высшими силами мироздания», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прибыл к Дому народных собраний в Пекине.

    Председатель КНР Си Цзиньпин устроил американскому лидеру традиционную приветственную церемонию.

    После этого главы государств начали официальные двусторонние переговоры.

    14 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    «Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы в Гуанчжоу из Красноярска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа «Аэрофлот» расширила маршрутную сеть и запустила регулярное авиасообщение между сибирским хабом Красноярска и пятым по счету городом Китая – Гуанчжоу, сообщили в компании.

    «Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» начиная с 4 июля», – указал перевозчик, передает РИА «Новости».

    В летнем расписании предусмотрено два еженедельных перелета. Отправления из Сибири назначены на вторник и субботу, а обратные вылеты из Китая состоятся по средам и воскресеньям. Пассажиров будут обслуживать узкофюзеляжные самолеты Boeing 737 с салонами экономического и бизнес-класса.

    Представители перевозчика ожидают высокий спрос на маршрут среди туристов и деловых путешественников. Гуанчжоу стал пятым китайским направлением из Красноярска, дополняя уже существующие рейсы в Пекин, Шанхай, Харбин и Санью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году группа «Аэрофлот» утроила пассажиропоток между Россией и Китаем. Позже гендиректор компании Сергей Александровский пообещал увеличить количество рейсов на азиатском направлении из-за роста спроса.

    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом
    Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»
    Премьер Латвии ушла в отставку из-за раскола коалиции
    ОАЭ скопировали российскую тактику защиты нефтяных объектов от дронов
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    Челябинские ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам

    Крупная американская делегация во главе с президентом США Дональдом Трампом прилетела в Китай. Какой набор взаимных требований предъявят друг другу Вашингтон и Пекин, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции – и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

