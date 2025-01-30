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    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

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    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    30 января 2025, 00:58 • Новости дня

    «Аэрофлот» утроил перевозки пассажиров в Китай в 2024 году

    «Аэрофлот» в 2024 году перевез 830 тыс пассажиров между Россией и Китаем

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа «Аэрофлот» в 2024 году значительно увеличила пассажиропоток между Россией и Китаем, достигнув почти 830 тыс. человек, что в три раза превышает показатели предыдущего года.

    Как передает РИА «Новости», группа «Аэрофлот» в 2024 году утроила количество пассажиров, перевезенных между Россией и Китаем, достигнув почти 830 тыс. человек. Это значительное увеличение произошло по сравнению с предыдущим годом. В компании отметили, что наиболее популярными направлениями стали Санья, Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Гонконг. Рейсы осуществлялись из таких городов, как Москва, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Иркутск и Новосибирск.

    На совещании с делегацией посольства КНР в РФ, которое состоялось 22 января, другие российские авиаперевозчики также выразили интерес к увеличению числа рейсов в Китай.

    Аналитики «Мегафона» и «Слетать.ру» сообщили, что во время новогодних праздников в начале года число россиян, отдохнувших в Азии, выросло на треть по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Китай оказался одним из лидеров по пассажиропотоку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация заявила, что количество рейсов между Москвой и Пекином достаточно для удовлетворения нынешних потребностей пассажиров, на сегодняшний день между столицами России и Китая осуществляют рейсы три авиакомпании: «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines, выполняя 17 регулярных рейсов в неделю.

    Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений, а транспортное сообщение между странами полностью восстановилось после пандемии. Перевозки транзитных контейнерных грузов между Россией и Китаем по территории Монголии значительно увеличились в последние годы, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    29 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»

    В рязанском селе обнаружили упавший метеорологический зонд

    В рязанском селе выяснили предназначение упавшей с неба «мигающей коробки»
    @ ryazpressa.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В селе Чучково Рязанской области обнаружили мигающую коробку на парашюте, которая оказалась метеорологическим зондом.

    В рязанском селе Чучково была обнаружена мигающая коробка, которая приземлилась на парашюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Находка вызвала беспокойство, в связи с чем место происшествия было оцеплено военными, а затем вызваны саперы.

    Позднее глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что найденный предмет оказался метеорологическим зондом. Сигнал о необычной находке поступил от местного жителя, проезжавшего мимо. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое», – отметил он.

    Кондрашов уточнил, что зонд висел на дереве, что и привлекло внимание местных жителей.

    В прошлом году в Калужской области обезвредили упавший метеозонд, который был обнаружен местными жителями.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    Госдума решила обратиться в Конгресс США и ООН по заявлению о покушении на Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла решение обратиться в Конгресс США и ООН с требованием расследовать слова журналиста Такера Карлсона о возможной подготовке администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина.

    В пресс-службе Госдумы пояснили, что обращение должно подчеркнуть необходимость тщательной проверки информации, озвученной Карлсоном, передает ТАСС.

    «ГД направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление Карлсона о подготовке администрацией Байдена покушения на Владимира Путина», – заявили в пресс-службе.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать это заявление.

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    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    29 января 2025, 07:33 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО России за ночь сбила 104 украинских беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 104 украинских беспилотника, перекрывая воздушные угрозы над девятью регионами, включая Курскую и Брянскую области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над Курской областью (47 единиц) и Брянской областью (27 единиц).

    Кроме того, были перехвачены 11 беспилотников над Смоленской областью, семь – над Тверской, четыре – над Белгородской, по три беспилотника – над Нижегородской и Калужской областями.

    По одному беспилотнику было сбито над Ростовской и Ленинградской областями.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Смоленской области силы ПВО ликвидировали беспилотник, пытавшийся атаковать объект ядерной энергетики. Кроме того, на территории промышленного предприятия в Кстовской промзоне Нижегородской области произошло возгорание после падения обломков сбитого беспилотника.

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    30 января 2025, 01:58 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять аэропорт Домодедово в доход России

    Генпрокуратура обвинила аэропорт Домодедово в иностранном контроле и подала иск об изъятии в доход России

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокуратура подала иск против «Домодедово», обвиняя аэропорт в иностранном контроле и требуя его изъятия в доход Российской Федерации.

    По данным «Ведомостей», Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Московской области, требуя изъятия аэропорта «Домодедово» в доход Российской Федерации. Ведомство обвинило структуры аэропорта и его владельца Дмитрия Каменщика в том, что они находятся под контролем иностранных резидентов.

    Генпрокуратура требует признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в группу компаний «Домодедово». Иск был зарегистрирован 28 января, первое заседание назначено на 28 февраля. По версии прокуратуры, компании группы оказались под иностранным контролем, что нарушает российское законодательство о стратегических активах.

    С 2002 по 2016 годы компания «ДМЕ лимитед», владевшая комплексом, находилась в распоряжении граждан острова Мэн. В 2016 году ее приобрела «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик.

    Прокуратура утверждает, что в 2024 году Каменщик и Валерий Коган пытались скрыть иностранный контроль, обратившись в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок. Однако, по мнению прокуратуры, они не раскрыли действительную структуру собственности и контроля над активами.

    Представитель «Домодедово» заявил, что аэропорт соблюдает все требования законодательства и его позиция будет сформирована после ознакомления с иском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в связи с антиофшорными поправками в Налоговый кодекс о контролируемых иностранных компаниях офшор Alamo Limited, являющийся материнской компанией DME Ltd, которая владеет московским аэропортом «Домодедово», сменил юрисдикцию с Маврикия на Мальту. Владимир Путин подписал указ о присвоении имен великих граждан страны российским аэропортам, в рамках которого аэропорту Домодедово было присвоено имя ученого Михаила Ломоносова.

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    29 января 2025, 08:00 • Новости дня
    Politico: Евросоюз не запретил импорт СПГ из России

    Politico: Евросоюз не включил полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами, пишет Politico.

    Евросоюз не стал включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в свой новый пакет санкций, передает ТАСС.

    Согласно данным Politico, Еврокомиссия намерена представить проект шестнадцатого пакета антироссийских санкций в среду.

    Ожидается, что в него войдут ограничения, касающиеся терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной сети ЕС. Это значит, что большинство импорта российского СПГ останется вне зоны действия новых санкций.

    Таким образом, новые меры, предложенные Еврокомиссией, не затрагивают все аспекты импорта российского СПГ, сохраняя значительную часть поставок неизменной, несмотря на критические высказывания со стороны некоторых стран ЕС.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

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    29 января 2025, 06:52 • Новости дня
    Россия увеличила поставки газа в Турцию до 21 млрд кубометров

    Российский газовый экспорт в Турцию вырос на 2,6%, достигнув 21 млрд кубометров в год

    Tекст: Максим Попов

    По итогам 2024 года Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 2,6%, достигнув объема чуть более 21 млрд кубометров, что подтверждают данные Евростата и EPDK.

    Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, суммарно достигнув чуть более 21 млрд кубометров, сообщило ТАСС со ссылкой на Евростат и Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

    Сообщается, что за 11 месяцев 2024 года Турция импортировала из России около 18,2 млрд кубометров трубопроводного газа. В декабре прошлого года поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» составили 2,84 млрд кубометров, что стало максимальным показателем за четыре года и вторым в истории.

    До этого стало известно, что поставки газа России по «Турецкому потоку» перевалили за 376 млн кубометров за неделю.

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    29 января 2025, 14:07 • Новости дня
    Сальдо заявил о бессмысленных попытках ВСУ высадиться на Тендровской косе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бессмысленные попытки высадить диверсионно-разведывательные группы на Тендровской косе, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    По его словам, действия ВСУ направлены на создание иллюзии активности, несмотря на отсутствие реального влияния на оперативную обстановку, передает ТАСС.

    «Забросы ДРГ, забросы тех групп, которых пытаются с той стороны, с правого берега [Днепра], со стороны Вооруженных сил Украины перевезти на левый берег, показывают, что наплевать на людей, наплевать, сколько их погибнет. Главное – показать, что мы где-то там на берегу что-то сделали. Серьезного сделать ничего невозможно. Какие-то укусы, высадки двух-трех-пяти или даже 20 человек никакой оперативной обстановки не изменят», – сказал Сальдо.

    Губернатор также отметил, что попытки переброски личного состава через Днепр на лодках или других плавсредствах обречены на провал и гибель участников. Он выразил уверенность, что массовая переброска сил невозможна из-за короткого расстояния между берегами, что делает такие операции крайне рискованными.

    В августе прошлого года ВСУ совершили попытку высадки с моря на 12 катерах на Тендровской косе в Херсонской области.

    В том же месяце казаки-добровольцы совместно с военнослужащими группировки «Днепр» отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе Херсонской области.

    В ноябре попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

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    29 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Кремль оставил без комментариев сообщения о просьбе Сирии выдать Асада

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения сирийских источников о требованиях новых властей Сирии выдать Башара Асада.

    Представитель Кремля отказался комментировать сообщения сирийского агентства САНА о том, что новые власти Сирии якобы запросили у России выдачу экс-президента, передает ТАСС.

    Вопросы также касались и компенсаций от России для восстановления доверия.

    Накануне французские следственные судьи выдали новый ордер на арест Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году, что привело к смерти франко-сирийца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Бейрута задержали жену Дурейда Асада и ее дочь за попытку покинуть страну с поддельными паспортами, о чем сообщил судебный источник газете Al Nahar.

    ВЗГЛЯД также отмечал, что Франция и Турция, недавно находившиеся на грани геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье, временно отложили противоречия.

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    30 января 2025, 00:17 • Новости дня
    Меликов сообщил о росте турпотока в Дагестан на 15% ежегодно

    Меликов доложил Путину о 1,9 млн туристов в Дагестане в 2024 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Турпоток в Дагестан ежегодно увеличивается на 15%, достигнув 1,9 млн туристов в 2024 году, отметил глава республики Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Поток туристов в Дагестан увеличивается примерно на 15% ежегодно, передает РИА «Новости». В 2024 году республика приняла около 1,9 млн туристов, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. «Владимир Владимирович, про туризм…: продолжаем развивать… 1,9 миллиона (туристов) в прошлом году – порядка 15% мы каждый год прирастаем», – заявил Меликов.

    По словам Меликова, в рамках государственного проекта «Пять морей и озеро Байкал» планируется создание нового морского курорта и строительство 28 гостиниц. Он подчеркнул, что акцент делается не на пятизвездочные отели, а на трех- и четырехзвездочные гостиницы, ориентированные на простых граждан. Важным элементом проекта станет всероссийский детский центр на Каспийском море.

    Каспийский прибрежный кластер, как часть президентского проекта, охватывает побережья Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов. Проект включает в себя обустройство 6,5 километров береговой полосы, создание современной набережной и спортивных зон, а также строительство инженерной и туристической инфраструктуры. Первые объекты планируется возвести в 2025 году. Это создаст около 8 тыс. новых рабочих мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на курортах Северного Кавказа не везде созданы комфортные условия для туристов и уровень сервиса нужно подтянуть. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил доклад о новом туристическом сезоне, в котором ожидается свыше 90 млн турпоездок, а за три летних месяца туристы совершат около 44 млн поездок по стране. Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».


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    30 января 2025, 02:50 • Новости дня
    Рейс «Победы» из Дубая успешно прибыл во Внуково после тревоги на борту

    Самолет «Победы» из Дубая совершил посадку во Внуково после ложной тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    Самолет рейса DP 992 авиакомпании «Победа», вылетевший из Дубая, благополучно приземлился в московском аэропорту Внуково после первоначальной задержки и ложного сигнала бедствия.

    Как передает ТАСС, рейс авиакомпании «Победа» DP 992, следовавший по маршруту Дубай – Москва, завершился посадкой в аэропорту Внуково. Самолет вылетел из Дубая в 15.39 мск и должен был прибыть в Москву в 19.46 мск. Однако он совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19.16 (18.16 мск) из-за технических причин.

    В пресс-службе аэропорта Астрахани сообщили, что посадка была вызвана ложным срабатыванием датчика одной из систем самолета. Несмотря на поданный сигнал бедствия над Каспийским морем, посадка прошла штатно, и никаких инцидентов не произошло. На борту находились 188 человек, включая шестерых членов экипажа.

    После проверки технического состояния самолет продолжил путь и прибыл в Внуково 30 января в 01:16 мск, что подтверждается данными онлайн-табло аэропорта. Пассажиры и экипаж благополучно покинули борт без каких-либо происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт «Внуково» после обнаружения изменений в уровне гидравлической жидкости, а посадка прошла в штатном режиме и все пассажиры и экипаж находятся в безопасности. Самолет, направлявшийся из Минеральных Вод в Ереван, совершил экстренную посадку в аэропорту Минвод по сообщению МЧС Ставропольского края. Самолет, выполнявший рейс Москва-Саранск, благополучно вернулся в Шереметьево после обнаруженных проблем с шасси.

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    29 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Национальный центр «Россия» объявил о запуске международного проекта «Будущее мира»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный центр «Россия» инициировал международный проект «Будущее мира» для разработки единых подходов к росту мировой экономики.

    Национальный центр «Россия» запускает масштабный международный проект «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», сообщается на сайте центра. Проект будет проводиться в формате открытого диалога с участием экспертов и экономистов, которые разработают единые подходы к обеспечению роста мировой экономики.

    Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова подчеркнула, что уже сейчас начинается активное общение с международными коллегами. «Мы видим неподдельный интерес к диалогу на подобную тему. И предлагаем всем желающим оформить свои гипотезы в небольших эссе и прислать нам. Авторов лучших работ мы пригласим в Национальный центр «Россия» 28-30 апреля для участия в открытом диалоге с докладом», – отметила Виртуозова.

    Проект сосредоточится на четырех ключевых направлениях: инвестиции в человека, технологии, среду и связанность. Под связанностью подразумевается увеличение взаимосвязи между развитием международной торговли, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также рост информационных потоков. Работы на эти темы можно будет отправлять через сайт russia.ru.

    Лучшие эссе войдут в шорт-лист, а их авторы примут участие в мероприятиях Национального центра «Россия», включая кейс-сессии, экспертные панели и молодежные мероприятия, которые пройдут с 28 по 30 апреля 2025 года.

    Напомним, до конца года пять филиалов Национального центра «Россия» начнут работу в разных регионах страны, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Рязанскую область и Севастополь.

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    29 января 2025, 14:15 • Новости дня
    Стартовала регистрация добровольцев на проекты к 80-летию Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Началась регистрация добровольцев для участия в ключевых проектах «Волонтеров Победы» к 80-летию Победы, включая юбилейный конкурс «Послы Победы. Москва».

    На пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» движение «Волонтеров Победы» анонсировало старт регистрации добровольцев на участие в значимых всероссийских и международных проектах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    В рамках мероприятий планируется проведение юбилейного конкурса «Послы Победы. Москва», который в этом году впервые допускает участие граждан от 18 лет без верхнего возрастного ограничения.

    Председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко рассказала, что волонтеры будут проходить специальное обучение, включая исторический блок, посвященный событиям и героям Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что понимание исторической правды поможет участникам в организации памятных мероприятий и укреплении патриотических ценностей.

    Также в рамках пресс-конференции было объявлено о создании Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, который объединит более 500 тыс. добровольцев по всей стране и за рубежом. Руководитель Роспатриотцентра Елена Беликова подчеркнула важность года, посвященного юбилею Победы, и сообщила о подготовке более 30 тематических мероприятий с участием партнеров, чтобы как можно большее количество людей смогли отдать дань уважения героям прошлого и настоящего.

    Особое внимание будет уделено международным акциям. Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов анонсировал проект «Послы Победы. Команда мира», который соберет 50 добровольцев из разных стран в Туле для организации мероприятий в честь 80-летия Победы. Поликанов отметил, что в разных странах планируется проведение около 200 мероприятий, включая выставки, кинопоказы, лекции и традиционные акции.

    Калининградская область примет участие в праздновании через серию мероприятий, посвященных 80-летию Восточно-Прусской наступательной операции. Министр молодежной политики Анна Мусевич дала старт Международному конкурсу «Внуки Победы. Калининград», призванному познакомить молодежь с историей региона и увековечить память о подвигах предков.

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    30 января 2025, 01:16 • Новости дня
    ВСУ девять раз обстреляли ДНР за сутки, ранены три человека

    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР девять раз, ранены три мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска девять раз обстреляли населенные пункты ДНР за сутки, ранив трех мирных жителей, среди которых два сотрудника МЧС.

    Украинские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, передает ТАСС. В результате обстрелов три человека получили ранения, в том числе два сотрудника МЧС.

    В заявлении Следственного комитета ДНР говорится: «Девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении трех мирных жителей, в том числе двух сотрудников МЧС России».

    Помимо человеческих потерь, были зафиксированы повреждения шести жилых домостроений, четырех автомобилей и одного объекта инфраструктуры. Всего украинские войска выпустили 27 единиц различных боеприпасов.

    На фоне обстрелов в ДНР в российских регионах Курской и Белгородской областях также наблюдались случаи объявлений о ракетной опасности, которые возникали в общей сложности пять раз за последние сутки. В Курской области подобные угрозы действовали около трех часов, а в Белгородской – десять минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска, а также обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    В течение суток ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов; в результате один человек погиб, семеро получили ранения, а также были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

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