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Росавиация заявила о достаточном числе рейсов в Китай
Росавиация выразила уверенность в достаточном числе рейсов между Москвой и Пекином
Количество рейсов между Москвой и Пекином достаточно для удовлетворения нынешних потребностей пассажиров, несмотря на уход China Southern Airlines с маршрута, сообщила Росавиация.
В ведомстве отметили, что в нынешний сезон с относительно низким спросом имеющиеся перевозки полностью удовлетворяют потребности, передает РИА «Новости».
На сегодняшний день между столицами России и Китая осуществляют рейсы три авиакомпании: «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines. Эти компании совокупно выполняют 17 регулярных рейсов в неделю.
Росавиация также указала на возможность увеличения количества рейсов в случае роста спроса. В частности, «Аэрофлот» имеет потенциал для расширения своих услуг, если такая необходимость возникнет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания China Southern Airlines приостановила рейсы из Пекина в Москву с 20 января по 30 марта, что может быть связано с пересмотром маршрутной сети на фоне массовых поездок граждан Китая в период китайского Нового года. Ранее авиакомпания flyDubai решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.