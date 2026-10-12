12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
Украинские спецслужбы обвинили в крышевании телефонных мошенников
Генерал ФСБ Перелыгин заявил о покровительстве СБУ украинским кол-центрам
Мошеннические кол-центры на Украине работают под покровительством Генпрокуратуры, Службы безопасности (СБУ) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.
Телефонные мошенники с Украины работают под покровительством Генеральной прокуратуры, Службы безопасности (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
«Одни кол-центры крышует генеральный прокурор Украины, другие – НАБУ, главная организация по борьбе с преступностью и коррупцией, она тоже крышует», – рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Перелыгин, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские ведомства делят этот криминальный бизнес между собой, дело уже доходит до перестрелок. Власти страны выступают спонсорами и организаторами мошеннических структур, обеспечивая их безопасность. Генерал-майор призвал страны ООН и международные судебные инстанции обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
Отставной офицер ФСБ отметил, что из-за эффективной работы российских правоохранителей аферисты начали искать новые жертвы в странах Западной Европы, а также в Латвии, Литве и США. Швейцарские СМИ уже сообщают о проблемах местной полиции с расследованием подобных преступлений. Перелыгин добавил, что на Западе появляется тенденция к политическим разбирательствам из-за активности украинских злоумышленников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД России обвинил западные корпорации в поддержке украинских мошенников.
Тем временем генпрокурор Украины погорел на скандале с телефонными аферистами.
Российские пранкеры Вован и Лексус назвали Украину главной базой телефонных мошенников.