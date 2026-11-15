Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
В Днепропетровской области ввели аварийные отключения света
В Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры, сообщило министерство энергетики Украины.
Как уточнили в Минэнерго, на территории Днепропетровской области и в подконтрольной Украине части Запорожской области введены аварийные отключения света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.
Из-за возникших перебоев часть потребителей осталась без электроснабжения. Кроме того, в Днепропетровске полностью остановилось движение городского электротранспорта.
Глава украинского агентства восстановления и развития инфраструктуры Иван Федоров сообщил о серьезных перебоях с подачей воды и тепла в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Основные городские объекты были переведены на резервные источники питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу региональный филиал украинского энергохолдинга ДТЭК сообщил о начале экстренных отключений электроэнергии в Днепропетровске.
В четверг компания объявила о введении экстренных отключений электричества в части области.
В понедельник мэр города Борис Филатов объяснил перебои со светом систематическими повреждениями высоковольтных подстанций.