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    Европейцев убедили отказаться от собственных армий
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    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    13 ноября 2026, 23:40 • Новости дня

    Экстренные отключения света начались в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском Днепропетровске и ряде районов Днепропетровской области Украины начались экстренные отключения электроэнергии, сообщил региональный филиал энергохолдинга ДТЭК.

    Экстренные отключения света введены в Днепропетровске, Павлограде, Самаре, Каменском, Подгородном, Соленом и Царичанке, а также в Днепровском, Павлоградском и Самарском районах по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    В остальных районах Днепропетровской области действуют графики стабилизационных отключений, передает ТАСС.

    Утром в пятницу Минэнерго Украины сообщало об отсутствии электричества у части жителей области из-за повреждения объектов энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в десяти областях Украины из-за повреждения энергообъектов пропал свет.

    В четверг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электричества в части Днепропетровска и Днепропетровской области.

    13 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    Песков: ВС России готовы разминировать дороги к Константиновке за пять дней
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил Украине разминировать Константиновку, если Киев считает, что контролирует этот город.

    «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российская сторона, которая фактически контролирует город, готова за пять дней разминировать все подъездные пути для проведения гуманитарной миссии.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова обеспечить безопасность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков также призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг военный эксперт Борис Рожин заявил об идеологическом ударе по Украине в случае признания потери города.

    В тот же день ранее президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организацию гуманитарной миссии в Константиновке.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

    Комментарии (8)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного

    Олег Царев: За взрывом машины Заворотного в Москве стоит СБУ или ГУР МО Украины

    Царев назвал вероятных организаторов покушения на журналиста Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    При атаках на территории России украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения на всех, до кого могут дотянуться. Затем Киев преподносит это в медиа как успех, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее в Москве подорвали автомобиль Сергея Заворотного – бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова и журналиста.

    «У меня нет сомнений в том, что за покушением на Сергея Заворотного стоят Служба безопасности Украины (СБУ) или Главное управление разведки (ГУР МО Украины)», – полагает Олег Царев, бывший депутат Верховной рады.

    По его словам, украинские спецслужбы действуют не точечно, а пытаются организовать покушения «на всех, до кого могут дотянуться». «С военной точки зрения подрыв Заворотного для Киева не имеет смысла. К тому же журналист уже несколько лет не занимался политикой. Кроме того, самого пострадавшего нельзя назвать широко известной фигурой. Но он связан с экс-премьером Украины Николаем Азаровым, и для противника этого достаточно», – заметил спикер.

    В подобных преступлениях Киев рассчитывает исключительно на медийный эффект, подчеркнул собеседник. «В украинском медиапространстве произошедшее подается как демонстрация возможностей спецслужб и предупреждение, что все, кого они считают врагами, будут убиты», – детализировал Царев.

    Помимо этого, продолжил он, такие преступления становятся важными пунктами в отчетах украинских служб о тратах бюджетов и эффективности сотрудников. «За подобные покушения руководители крупных подразделений СБУ и ГУР МО получают новые звания, премии и назначения», – добавил собеседник.

    Ранее на Кировоградской улице в районе Чертаново на юге Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Fortuner. Авто принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному.

    Отмечается, что самодельное взрывное устройство было прикреплено на днище джипа со стороны водителя. Сдетонировала взрывчатка в момент движения. Заворотный серьезно пострадал, при этом после взрыва он смог самостоятельно выбраться из салона. Очевидцы происшествия услышали громкий хлопок, увидели искореженный автомобиль, бросились на помощь пострадавшему и вызвали скорую.

    По предварительным данным, мощность СВУ могла составить около 300 граммов, пишут в соцсетях. Сильнее всего пострадала именно водительская сторона. Устройство могли привести в действие дистанционно.

    Пострадавший получил осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. По неподтвержденным данным, Заворотный лишился руки, а также получил ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени.

    В канале Следственного комитета России в Max сообщается, что по факту взрыва автомобиля на улице Кировоградской возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. На месте происшествия работают сотрудники СК, прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Заворотный – публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. До 2004 года он работал в Госдуме, также состоял на государственных должностях на Украине, в том числе – был пресс-секретарем экс-премьер-министра Николая Азарова.

    В соавторстве с Алексеем Бердниковым он написал книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ, обвиняя украинские спецслужбы в терроре и давлении на суды. Также он возглавлял информационный ресурс «Антифашист».

    Сейчас 72-летний Заворотный занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем – у него отказывали почки, рассказали его знакомые. Это может оказать большую нагрузку на организм при лечении и усугубить его состояние.

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    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 14:42 • Новости дня
    Песков счел слова Киева о ротации войск признанием Украины о потере Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления киевских властей о возможной ротации российских войск под видом гуманитарной миссии означают признание контроля Вооруженных сил России над Константиновкой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если они считают, что мы используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и страны Европы сподвигнуть Киев на реализацию гуманитарной операции в Константиновке.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Военный эксперт Борис Рожин указал на возможный идеологический удар по властям Украины в случае признания потери населенного пункта.

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    13 ноября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России

    Политолог Рар: ЕС намерен тянуть время по вопросу системы безопасности в Европе

    Рар: Европейцы не хотят менять систему безопасности на основе сдерживания России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские столицы опасаются, что Вашингтон навяжет им некий новый договор с Москвой о системе безопасности на континенте, поэтому предпочитают тянуть время в надежде на укрепление позиций демократов в США, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией.

    «Европейцы не хотят менять существующую систему безопасности. Они считают, что архитектура Европы должна базироваться на силе НАТО и Евросоюза, на сдерживании России и на подключении Украины к западным структурам. При этом, по их мнению, у Москвы нет права менять эту систему в свою пользу. Поэтому готовность администрации Дональда Трампа искать компромисс с РФ в этом вопросе вызывает у европейских политиков непонимание», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Вместе с тем, как указал собеседник, в столицах стран ЕС осознают: у США есть рычаги, чтобы заставить их согласиться на некий новый договор с Москвой, а Трамп вполне может проигнорировать партнеров и шантажировать их выходом из НАТО. «Отсюда решение европейцев тянуть время: не соглашаться ни на что, не назначать собственных переговорщиков, продолжать поддерживать Украину и надеяться на скорое укрепление позиций демократов в США, которые вернут политику к прежним «байденовским» позициям», – пояснил аналитик.

    Впрочем, ситуация внутри ЕС неоднозначна. «Жесткую и принципиальную линию поддерживают Германия, Франция, Польша и Дания. К ним относится и Британия, которая за кулисами руководит внешнеполитическими процессами. Отдельные страны – например Словакия, а теперь также Финляндия и Норвегия, – хотят смягчить линию и договориться с Москвой, но плана у них нет», – уточнил Рар.

    «Если говорить о кандидатах на роль переговорщика, то глава Евросовета Антониу Кошта видит, что в Европе разброд, и не хочет рисковать, выступая в роли посредника. Фигуру финского президента Александра Стубба отвергают в Германии – там боятся, что он окажется слишком уступчивым», – детализировал спикер.

    По его словам, есть также мнение, что переговоры должны вести немцы, которые «и так за все платят и все решают». «Но канцлер Фридрих Мерц сам отказывается говорить с Владимиром Путиным. Он не хочет сдавать позиции Украины», – указал политолог. «Таким образом, остается Кая Каллас. Наверное, ее и пошлют на переговоры, подобные тем, что прошли в Абу-Даби», – допустил эксперт, добавив, что против могут выступить США. «Глава евродипломатии совсем несговорчива, к тому же – явная русофобка», – акцентировал он.

    «Как бы то ни было, Европа будет тянуть время до саммита G20 во Флориде. Возможно, Мерц и Эммануэль Макрон вынуждены будут лично переговорить с Путиным. Что из этого получится, сказать трудно, ведь американцы и европейцы по-разному оценивают кризис на Украине. Администрация Трампа видит вину Запада в начале конфликта, в то время как Евросоюз рассматривает все как одностороннюю агрессию России», – заключил Рар.

    Ранее спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер заявил, что Россия и Украина якобы договорились допустить представителей Европы на следующий раунд переговоров. По его словам, расширение формата контактов позволит обсудить устройство европейской безопасности после окончания боевых действий.

    «Долгосрочное прекращение боевых действий требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации, снижающих риск будущего конфликта», – сказал он. Кушнер добавил, что «никакие более широкие европейские механизмы безопасности не будут окончательно оформлены» без учета интересов безопасности Украины и достижения соглашения об урегулировании конфликта.

    Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры России и Украины при посредничестве США. 12 ноября прошла встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Она продлилась более двух часов. В ходе открытой части переговоров российский лидер призвал США помочь Европе определиться, чего она хочет – мира или войны.

    Путин подчеркнул, что любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление боевых действий, поскольку для Москвы их присутствие неприемлемо. «Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он указал, что администрация Дональда Трампа в этом случае предложила договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. «Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся», – добавил глава государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков после встречи Путина с американскими переговорщиками заявил, что Москва готова вместе с Вашингтоном немедленно приступить к обсуждению европейской безопасности. По его словам, РФ рассчитывает, что страны Европы поддержат работу над новой долгосрочной архитектурой безопасности.

    Однако в европейских столицах снова наблюдаются тревога и раскол. Так, премьер-министр Эстонии Кристен Михал испугался, что Европа оказалась в «ловушке», согласившись обсуждать архитектуру безопасности региона в рамках переговоров по конфликту на Украине. По его мнению, Россия якобы не может участвовать в обсуждении архитектуры безопасности.

    В свою очередь издание Politico отмечает, что Евросоюз, предположительно обеспечивший себе место за столом переговоров, разрывают споры о том, кто будет выступать от имени объединения. Причем эта тема затмевает саммит в Дублине, который не должен был быть посвящен Украине. По информации журнала, Евросоюз разделился на три основные группы по вопросу выбора представителя для переговоров с Москвой по украинскому урегулированию.

    Первая группа поддерживает кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, считая его самым приемлемым кандидатом благодаря его институциональной должности. Второй лагерь выступает за переговорщиков из Франции и Германии. Эти страны не хотят уступать свои места за столом переговоров и вряд ли одобрят сделку, которая даст Брюсселю монополию на представление интересов всего Евросоюза в процессе переговоров.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

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    13 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года

    «Укржелдорога» с начала года потеряла почти 400 локомотивов

    Названо число потерянных Украиной локомотивов с начала года
    @ Dmytro Smolienko/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская компания «Укржелдорога» с начала текущего года потеряла почти 400 локомотивов, сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

    «С начала 2022 года Украина потеряла 630 локомотивов, почти 400 из них – в этом году», – заявил Калашник во время выступления в Верховной раде. По его словам, потери локомотивов, подвижного состава и инфраструктуры будут только увеличиваться, пишет ТАСС.

    Он отметил, что в ноябре уже было зафиксировано 15 случаев повреждения подвижного состава.

    Ранее Калашник сообщал о ежемесячном выходе из строя от 37 до 40 локомотивов, многие из которых не подлежат восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Эстония решила выделить Украине 6,5 млн евро на железнодорожные локомотивы.

    В начале ноября российские военные нанесли удары по четырем составам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.

    Ранее Украина столкнулась с острым дефицитом локомотивов.

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину

    Путин: Ввод иностранных войск на Украину после мира приведет к новой войне

    Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размещение иностранных войск на территории Украины после подписания мирного договора станет поводом для немедленного возобновления боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.

    Любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление конфликта, поскольку для Москвы их присутствие категорически неприемлемо. Иностранные военные в таком случае станут законной целью для Вооруженных сил, передает ТАСС.

    «Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – сказал он.

    Российский лидер добавил, что президент США Дональд Трамп предлагает договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Европейские политики согласны на это только после мира на Украине, намереваясь затем ввести туда свои войска. Путин подытожил, что такие действия приведут к продолжению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении боевых действий в случае размещения европейского контингента на территории Украины.

    Политолог Павел Данилин указал на создание предпосылок для новых конфликтов из-за европейской идеи размещения миротворцев.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о риске срыва позитивных усилий по урегулированию кризиса из-за привлечения европейских государств к переговорам.

    Комментарии (11)
    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Чехия обсудила с Украиной поставку L-39NG для охоты на российские дроны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек на встрече с премьер-министром Украины Сергеем Корецким обсудил возможную передачу Киеву до 16 учебно-боевых самолетов L-39NG Skyfox для борьбы с российскими ударными беспилотниками.

    Предложение Праги включает четыре самолета, о передаче которых стороны уже договорились ранее, и еще 12 машин, которые сейчас обсуждаются дополнительно. Карел Гавличек назвал переговоры обнадеживающими, но не объявил об окончательном соглашении по дополнительным самолетам, сообщает The War Zone.

    L-39NG Skyfox создан на базе советского учебно-тренировочного самолета L-39 Albatros, но получил новую конструкцию из современных материалов, американский двигатель Williams FJ44-4M и цифровую авионику. Для борьбы с беспилотниками предлагается версия с оптико-электронной системой прицеливания и пусковыми установками для управляемых лазером ракет калибра 70 миллиметров, которые разрабатываются совместно чешской Aero Vodochody и бельгийской Thales.

    Эксплуатация Skyfox обходится примерно в 1,7–2,3 тыс. долларов за летный час против около 22 тыс. долларов для истребителя класса F-16. По данным издания, использование специализированного самолета для перехвата медленных дронов-камикадзе типа «Герань» позволило бы снизить нагрузку на украинские F-16, МиГ-29, Су-27 и Mirage 2000, которые нужны для более сложных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае немецкое издание Welt сообщило о сохранении Чехией теневой схемы поставок боеприпасов Украине, обеспечившей половину всех поставок артиллерийских снарядов украинским войскам. В феврале в Словакии закрыли дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 прежним руководством страны. В январе правительство Чехии отказалось продавать Украине самолеты L-159, сославшись на их задействование в национальных военных целях до 2040 года.

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    13 ноября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Страны ЕС подключат к переговорам по Украине после их готовности к миру

    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам по Украине, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Участие европейских стран в мирном процессе на Украине станет возможным в тот момент, когда они продемонстрируют реальное желание и готовность к подобному шагу, передает ТАСС.

    «После того как мы поймем их реальное намерение и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать реальное решение о проведении диалога по украинскому урегулированию в расширенном формате», – заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью государствами на мирных переговорах с Россией.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    @ Joel Rivera-Camacho/Official Marine Corps Systems Command/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios. По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

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    13 ноября 2026, 01:38 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине

    Спецпосланник США Уиткофф анонсировал новые переговоры по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Проведение еще одной встречи в рамках процесса украинского урегулирования после общения с Владимиром Зеленским в Ирландии анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    В рамках процесса урегулирования конфликта на Украине планируется проведение новой встречи, однако точная дата и состав ее участников пока неизвестны, передает РИА «Новости».

    «У нас в графике запланирована еще одна встреча», – заявил Уиткофф журналистам в Ирландии после переговоров с Владимиром Зеленским.

    При этом на следующей неделе должен состояться новый раунд многосторонних консультаций по урегулированию кризиса. Об этом ранее сообщал спецпредставитель президента США Джаред Кушнер. Пока остается неясным, подразумевал ли Уиткофф эти переговоры или говорил о другом предстоящем мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Ушаков отметил нежелание властей Украины завершать конфликт.

    Кушнер заявил о проведении следующего этапа многосторонних консультаций по украинскому урегулированию на следующей неделе.

    Путин попросил американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера рассказать об оценках европейскими политиками украинского урегулирования.

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