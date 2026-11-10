Болгария заявила об отсутствии средств на финансирование Украины

Премьер Болгарии Радев объяснил дефицитом бюджета отказ финансировать Украину

Tекст: Тимур Шайдуллин

О нехватке денег для помощи Киеву политик сообщил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости». «Что касается финансовой поддержки, мы уже находимся в дефиците. У нас множество дефицитов, а мадам фон дер Ляйен всегда призывает нас ограничить дефицит тремя процентами», – сказал Радев.

При этом премьер-министр добавил, что София продолжает помогать украинским гражданам на своей территории, поставляет электроэнергию и содействует в обслуживании железнодорожной инфраструктуры. Он также отметил отсутствие планов блокировать решения других европейских государств по мерам поддержки Киева на общеевропейском уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

В июле София отказалась от участия в объединении государств для оказания Киеву финансовой и военной поддержки.

В июне правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.