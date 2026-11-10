Ирак не пустил самолет сборной Ирана из-за санкций США

Reuters: Самолету со сборной Ирана по футболу запретили посадку в Ираке

Tекст: Валерия Городецкая

Сборная Ирана направлялась в Басру для участия в турнире четырех стран, сообщает Reuters со ссылкой на представителей аэропорта. Самолет вернулся в Иран, теперь команда будет добираться до Басры наземным транспортом.

Помимо сборной Ирана, на турнире четырех стран также сыграют команды Ирака, Ливана и Палестины.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций.

Минфин США расширил ограничительные меры против авиаперевозчиков за связи с Тегераном.

Летом американские власти разрешили иранским футболистам прибыть на матч чемпионата мира за два дня до игры.