Пасечник: В результате атак ВСУ в ЛНР за сутки погибли пять человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пять мирных жителей погибли и четверо ранены в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Тяжелые сутки для нашей республики: пять человек погибли, еще четверо получили ранения», – заявил Пасечник в своем канале в Max.

В Славяносербском округе рано утром был атакован автобус «Лисичанск – Луганск», один пассажир погиб, женщина ранена. В Беловодском округе из-за удара по многоквартирному дому погиб мужчина и пострадала женщина.

На автодороге в Новоайдарском округе ВСУ ударили по грузовику, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель. В Первомайске и Лисичанске ранены еще два мирных жителя.

Кроме того, в двух муниципалитетах зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это привело к временным отключениям электроэнергии почти во всех муниципалитетах, включая Луганск, а также к нарушениям водоснабжения и теплоснабжения.

«Аварийные бригады энергетиков делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию. Правительство региона координирует работу и предпринимает необходимые действия. Держу ситуацию на контроле», – подчеркнул глава региона.

Всего под обстрелом оказались 11 муниципалитетов, над республикой было сбито более 100 воздушных целей, уточнил Пасечник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в правительстве ЛНР сообщили о массовом отключении электричества из-за атаки украинских беспилотников на энергосистему.

Накануне Пасечник заявил о гибели еще двух человек в республике за сутки при атаках ВСУ. В субботу он сообщил о ранении двух мирных жителей в регионе.