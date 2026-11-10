В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
В результате атак ВСУ в ЛНР за сутки погибли пять человек
Пасечник: В результате атак ВСУ в ЛНР за сутки погибли пять человек
В Луганской народной республике за сутки погибли пять мирных жителей и четверо получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пять мирных жителей погибли и четверо ранены в ЛНР за сутки в результате атак ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. «Тяжелые сутки для нашей республики: пять человек погибли, еще четверо получили ранения», – заявил Пасечник в своем канале в Max.
В Славяносербском округе рано утром был атакован автобус «Лисичанск – Луганск», один пассажир погиб, женщина ранена. В Беловодском округе из-за удара по многоквартирному дому погиб мужчина и пострадала женщина.
На автодороге в Новоайдарском округе ВСУ ударили по грузовику, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель. В Первомайске и Лисичанске ранены еще два мирных жителя.
Кроме того, в двух муниципалитетах зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это привело к временным отключениям электроэнергии почти во всех муниципалитетах, включая Луганск, а также к нарушениям водоснабжения и теплоснабжения.
«Аварийные бригады энергетиков делают все, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию. Правительство региона координирует работу и предпринимает необходимые действия. Держу ситуацию на контроле», – подчеркнул глава региона.
Всего под обстрелом оказались 11 муниципалитетов, над республикой было сбито более 100 воздушных целей, уточнил Пасечник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в правительстве ЛНР сообщили о массовом отключении электричества из-за атаки украинских беспилотников на энергосистему.
Накануне Пасечник заявил о гибели еще двух человек в республике за сутки при атаках ВСУ. В субботу он сообщил о ранении двух мирных жителей в регионе.