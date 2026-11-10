В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Прокуратура организовала проверку после избиения школьника на Урале
Прокуратура начала проверку после появления в СМИ видеозаписи, на которой учитель физкультуры в селе Косулино Свердловской области бьет ученика девятого класса.
На появившихся в СМИ кадрах видно, как преподаватель физкультуры из села Косулино Свердловской области трясет за шиворот и бьет стоящего на коленях ученика девятого класса. Поводом для инцидента якобы послужило то, что школьник неловко встал из-за парты, сообщает прокуратура в «Макс».
«Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о применении учителем школы в селе Косулино непедагогического метода воспитания в отношении учащегося. По предварительной информации, 9 ноября 2026 года учитель физической культуры, являющийся также классным руководителем, на 4-м уроке во время классного часа ударил учащегося 9-го класса», – сообщили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что сотрудники выяснят все детали происшествия. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.
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