Сотрудникам МВД Белоруссии назначили спецподготовку после теракта в Кракове

МВД: Милиционерам Белоруссии назначили доподготовку после теракта в Кракове

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел республики проанализировало стрельбу в Польше и пришло к выводу о необходимости дополнительных занятий для силовиков, охраняющих общественный порядок, передает БелТА.

«Все сотрудники, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка, пройдут специальную тактическую и психологическую подготовку к действиям в особых условиях», – заявил Иван Кубраков.

Глава ведомства отметил, что Минск сделал выводы из краковской трагедии и подобных инцидентов. По словам министра, правоохранительные органы внимательно изучают происходящее вокруг страны для обеспечения безопасности граждан в общественных местах.

В субботу в центре Кракова мужчина открыл стрельбу по людям из проезжающего автомобиля. В результате нападения погибли шесть человек и 16 получили ранения, включая полицейских. Злоумышленник был ранен при задержании и скончался в госпитале. Во время обыска в его доме обнаружили тела сестры и родителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Польши решила продолжить расследование дела о теракте в Кракове.

В воскресенье эксперты назвали многолетнюю информационную политику Варшавы глубинной причиной краковской трагедии.

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о присутствии граждан России среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.