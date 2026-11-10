В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Сотрудникам МВД Белоруссии назначили спецподготовку после теракта в Кракове
МВД: Милиционерам Белоруссии назначили доподготовку после теракта в Кракове
Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил о решении провести дополнительную тактическую и психологическую подготовку сотрудников ведомства после террористического акта в польском Кракове.
Министерство внутренних дел республики проанализировало стрельбу в Польше и пришло к выводу о необходимости дополнительных занятий для силовиков, охраняющих общественный порядок, передает БелТА.
«Все сотрудники, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка, пройдут специальную тактическую и психологическую подготовку к действиям в особых условиях», – заявил Иван Кубраков.
Глава ведомства отметил, что Минск сделал выводы из краковской трагедии и подобных инцидентов. По словам министра, правоохранительные органы внимательно изучают происходящее вокруг страны для обеспечения безопасности граждан в общественных местах.
В субботу в центре Кракова мужчина открыл стрельбу по людям из проезжающего автомобиля. В результате нападения погибли шесть человек и 16 получили ранения, включая полицейских. Злоумышленник был ранен при задержании и скончался в госпитале. Во время обыска в его доме обнаружили тела сестры и родителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Польши решила продолжить расследование дела о теракте в Кракове.
В воскресенье эксперты назвали многолетнюю информационную политику Варшавы глубинной причиной краковской трагедии.
Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о присутствии граждан России среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.