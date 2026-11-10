В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
МВД пресекло свыше 3,5 тыс. преступлений в сфере незаконной миграции
Колокольцев сообщил о пресечении 3,5 тыс. преступлений нелегальной миграции
С начала года правоохранительные органы пресекли более 3,5 тыс. преступлений, которые касаются организации незаконной миграции в страну, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
«В текущем году пресечено свыше 3,5 тыс. преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Две трети из них выявлены личным составом министерства», – цитирует Колокольцева ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев сообщил о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранных граждан.
Министр внутренних дел назвал борьбу с нелегальной миграцией в числе главных задач ведомства.
В прошлом месяце ФСБ и МВД пресекли деятельность преступного сообщества по организации незаконной миграции в Ростовской области.