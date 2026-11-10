В Московском регионе втрое сократилось число подделок миграционных документов

МВД: Объем махинаций с миграционными документами в Московском регионе упал втрое

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Отказ от бумажных бланков способствовал сокращению в три раза за девять месяцев числа преступлений, связанных с подделкой, изготовлением, использованием подложных документов в Московском регионе», – цитирует Колокольцева ТАСС.

Министр добавил, что технологическое нововведение с использованием геолокации позволило в значительной степени декриминализировать теневой сектор миграционных услуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев сообщил о закрытии въезда в Россию для 290 тыс. иностранных граждан.

В пятницу полиция выявила 171 иностранца с нарушениями миграционного законодательства в подмосковном Жуковском.

В сентябре МВД зафиксировало десятикратный рост числа поддельных документов у иностранцев при оформлении статуса.