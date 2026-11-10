В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Пять крупных электроподстанций получили повреждения в четырех областях Украины
Премьер Украины Корецкий сообщил о повреждении пяти крупных энергоподстанций
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в четырех областях страны получили повреждения пять крупных энергетических подстанций.
Пять крупных энергетических подстанций, обеспечивающих передачу электричества между регионами, получили повреждения в ночные часы. Объекты расположены в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях, передает РИА «Новости».
Ранее украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечал, что предстоящей зимой отключения электричества на Украине могут достигать 20 часов в сутки.
В начале сентября депутат Верховной рады Соломия Бобровская призывала граждан готовиться к сложной зиме, покидать Киев и закупать дрова.
В свою очередь советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов советовал украинцам приобрести генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Владимир Зеленский сообщил о повреждениях электрических подстанций в пяти областях Украины.
На прошлой неделе украинские СМИ сообщили о введении специальных графиков отключения электроэнергии в Полтавской и Сумской областях.
В начале месяца глава киевского режима заявил о повреждении энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.