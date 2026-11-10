Лавров связал конфликт на Украине с попытками Запада подавить конкурентов

Tекст: Антон Антонов

«В идеале мировая экономика и международная безопасность должны дополнять друг друга и совместно создавать основу для мирного сосуществования и общего процветания. Пока же экономика все чаще становится ареной противостояния, когда вслед за «горячими» войнами развязываются торговые для подавления геополитических конкурентов», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

По словам министра, именно в этом кроется причина войны против России, организованной Западом руками киевского режима, незаконно приведенного к власти в результате госпереворота в 2014 году.

Лавров добавил, что на Западе в штыки воспринимают формирование многополярного миропорядка и пытаются отказать центрам роста на Глобальном Юге и Востоке в праве на участие в глобальном управлении.

Глава МИД указал на рост протекционизма, создающего барьеры для распространения передовых технологий, и на злоупотребление статусом резервных валют, страховыми, фрахтовыми и биржевыми услугами. Он отнес к проявлениям недобросовестной конкуренции односторонние ограничительные меры, распространение санкций на третьи страны, кражу суверенных активов и террористические атаки на критическую инфраструктуру, в качестве примера напомнив о подрыве газопроводов «Северные потоки», за которым, по его словам, стояли кураторы из Лондона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов будущего урегулирования на Украине.

В августе Лавров заявил, что удары Украины по российским НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре направлены на дестабилизацию общества.

В июне министр иностранных дел назвал ворованными средствами доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине.