Подполье сообщило об облавах СБУ на жителей Украины с родственниками в России

СБУ начала массовые облавы в Запорожье и Херсоне из-за связей с Россией

Tекст: Вера Басилая

СБУ и Нацполиция проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, передает ТАСС.

По данным пророссийского подполья, такие мероприятия участились после успешных ударов ВС России.

Поводом для задержания может стать российский номер телефона, переписка с близкими из российских регионов или перевод денег. Задержанных уводят на допросы, угрожая обвинениями в государственной измене.

В подполье пояснили, что жестокость силовиков является инструментом вербовки: родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы под угрозой расправы заставить их близких в России собирать необходимую информацию.

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей начали активнее передавать российским военным координаты объектов ВСУ.

Осенью прошлого года сотрудники украинских спецслужб устроили серию жестких фильтрационных мероприятий с ночными обысками в Херсоне.

Позже представители СБУ пригрозили расправой жене российского военнопленного за отказ от сотрудничества.