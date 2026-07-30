Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Подполье сообщило об облавах СБУ на жителей Украины с родственниками в России
СБУ начала массовые облавы в Запорожье и Херсоне из-за связей с Россией
Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят выборочные проверки и облавы на жителей Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву, у которых есть родственники в России.
СБУ и Нацполиция проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, передает ТАСС.
По данным пророссийского подполья, такие мероприятия участились после успешных ударов ВС России.
Поводом для задержания может стать российский номер телефона, переписка с близкими из российских регионов или перевод денег. Задержанных уводят на допросы, угрожая обвинениями в государственной измене.
В подполье пояснили, что жестокость силовиков является инструментом вербовки: родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы под угрозой расправы заставить их близких в России собирать необходимую информацию.
Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей начали активнее передавать российским военным координаты объектов ВСУ.
Осенью прошлого года сотрудники украинских спецслужб устроили серию жестких фильтрационных мероприятий с ночными обысками в Херсоне.
Позже представители СБУ пригрозили расправой жене российского военнопленного за отказ от сотрудничества.