Джордж Клуни экстренно покинул французское поместье из-за пожаров

People: Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из-за пожаров

Tекст: Мария Иванова

Американский актер Джордж Клуни с супругой Амаль были вынуждены эвакуироваться из своего дома в коммуне Бриньоль, сообщает журнал People со ссылкой на письмо пары мэру города. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Поместье на юго-востоке Франции стало основным местом жительства семьи в 2025 году, тогда же они получили французское гражданство.

«На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент... Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось», – цитирует издание текст обращения.

Масштабные возгорания лесов во Франции спровоцированы аномальной жарой. Президент страны Эммануэль Макрон ранее заявлял, что этим летом государство столкнулось с рекордным количеством природных пожаров за все время после окончания Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Джордж Клуни вместе с семьей получил французское гражданство.

В июле 2026 года аномальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции. Из-за стремительного распространения огня местным властям пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.