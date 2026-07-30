Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
В России посоветовали Киеву готовить паровые двигатели к предстоящей зиме
Эксперт Безпалько: Украина не сможет восстановить энергосистему к зиме
Разрушенная критическая инфраструктура Украины потребует возвращения к паровозам и паровым двигателям из-за неспособности западных союзников компенсировать дефицит энергии, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По словам Безпалько, предстоящая зима окажется крайне сложной для Киева из-за масштабных разрушений энергосистемы, передает «Газета.Ru».
«Очевидно, что Украина не может восстановить ту часть инфраструктуры, которую разрушили российские удары», – заявил Безпалько.
Эксперт подчеркнул неспособность местных властей обеспечить теплом армию и население в условиях отказа от мирного соглашения. Помощь западных стран не сможет кардинально исправить тяжелую ситуацию.
Аналитик напомнил о советском происхождении украинской инфраструктуры. Ее сильная централизация неизбежно приводит к каскадным отключениям при повреждении отдельных элементов энергетической цепи.
Полное восстановление объектов энергетики сейчас невозможно, а массовое использование генераторов упирается в острую нехватку топлива. Эксперт считает вероятным возвращение к практике эксплуатации паровозов и паровых двигателей, как это уже происходило в 2022 году.
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