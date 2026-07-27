Зеленский объяснил смену главы правительства Украины подготовкой к тяжелой зиме

Tекст: Вера Басилая

Зеленский признал серьезные проблемы с подготовкой Украины к холодам. В интервью британскому телеканалу Sky News он подчеркнул масштаб ожидаемых трудностей.

«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

Он добавил, что именно необходимость подготовки к отопительному сезону вынудила его сменить главу кабинета министров. При этом бывший премьер Николай Азаров уверен, что Украина абсолютно не готово к морозам из-за дефицита топлива.

К середине года в хранилищах удалось накопить лишь около семи млрд кубометров газа при минимальной потребности в 13,2 млрд. Запасов угля в объеме 2,2 млн тонн хватит только до конца осени. Мощность энергосистемы составляет 11-12 ГВт, тогда как зимой потребуется не менее 18-19 ГВт. Даже летом Украина испытывает дефицит электроэнергии в размере одного-двух ГВт.

Новый глава украинского правительства Сергей Корецкий предупредил сограждан о тяжелом зимнем периоде.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал предстоящий отопительный сезон наиболее серьезным испытанием для страны.

Глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме.