В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Зеленский объяснил смену главы правительства Украины подготовкой к тяжелой зиме
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому Sky News заявил, что предстоящая зима на Украине будет очень сложной и «жесткой», поэтому ему пришлось сменить главу правительства.
Зеленский признал серьезные проблемы с подготовкой Украины к холодам. В интервью британскому телеканалу Sky News он подчеркнул масштаб ожидаемых трудностей.
«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме. Никто не может вообразить, какой будет зима. Конечно, может быть жестко», – сказал Зеленский, передает ТАСС.
Он добавил, что именно необходимость подготовки к отопительному сезону вынудила его сменить главу кабинета министров. При этом бывший премьер Николай Азаров уверен, что Украина абсолютно не готово к морозам из-за дефицита топлива.
К середине года в хранилищах удалось накопить лишь около семи млрд кубометров газа при минимальной потребности в 13,2 млрд. Запасов угля в объеме 2,2 млн тонн хватит только до конца осени. Мощность энергосистемы составляет 11-12 ГВт, тогда как зимой потребуется не менее 18-19 ГВт. Даже летом Украина испытывает дефицит электроэнергии в размере одного-двух ГВт.
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