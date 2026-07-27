Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.