В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Экс-премьер Польши Миллер возмутился чеками с Бандерой в Щецине
В одном из продуктовых магазинов польского города Щецин покупателям выдают фискальные чеки с изображением пособника нацистов и военного преступника Степана Бандеры, сообщил бывший премьер страны Лешек Миллер.
На снимке видно, что над информацией о покупке напечатан портрет Степана Бандеры и лозунг «Слава Украине», указал Миллер, передает РИА «Новости».
«У бандеровцев есть свой магазин в Щецине?» – задался вопросом политик в социальных сетях.
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа уважать память жертв Волынской резни.
Миллер называл решение Владимира Зеленского дать подразделению ВСУ имя героев УПА* (запрещенная в России организация) плевком в лицо полякам.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ