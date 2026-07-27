Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова вышла на свободу
Журналистка и администратор Telegram-канала Александра Баязитова вышла на свободу после пяти лет заключения.
Журналистка Александра Баязитова, ранее признанная виновной в вымогательстве денег за непубликацию негативной информации, освободилась из мест лишения свободы, передает Ura.ru со ссылкой на Baza.
«Баязитова вышла на свободу после пяти лет заключения. У колонии во Владимирской области ее встретили родные и друзья», – говорится в сообщении.
Журналистка получила известность как администратор Telegram-канала «Адские бабки». Суд назначил ей наказание за вымогательство денежных средств у топ-менеджера «Промсвязьбанка» за так называемый блок на негатив.
Ранее осужденная Баязитова обратилась к президенту России с просьбой о помиловании. Летом 2024 года Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу о вымогательстве.