Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова вышла на свободу

Tекст: Вера Басилая

Журналистка Александра Баязитова, ранее признанная виновной в вымогательстве денег за непубликацию негативной информации, освободилась из мест лишения свободы, передает Ura.ru со ссылкой на Baza.

«Баязитова вышла на свободу после пяти лет заключения. У колонии во Владимирской области ее встретили родные и друзья», – говорится в сообщении.

Журналистка получила известность как администратор Telegram-канала «Адские бабки». Суд назначил ей наказание за вымогательство денежных средств у топ-менеджера «Промсвязьбанка» за так называемый блок на негатив.

Ранее осужденная Баязитова обратилась к президенту России с просьбой о помиловании. Летом 2024 года Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу о вымогательстве.