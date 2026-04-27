Ким Чен Ын пообещал поддержку России в будущем
В ходе встречи с российским министром обороны Ким Чен Ын заверил в сохранении поддержки политики России по обеспечению безопасности и территориальной целостности.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны России Андрея Белоусова в намерении и дальше поддерживать Россию в политике по защите государственного суверенитета, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ходе встречи 26 апреля в Пхеньяне глава российского оборонного ведомства вручил награды военнослужащим Корейской народной армии, проявившим героизм при выполнении задач в Курской области.
Ким Чен Ын заявил: «Правительство КНДР и впредь будет полностью поддерживать политику РФ для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности, безопасности и интересов». Лидер КНДР также выразил уверенность, что армия и народ России одержат победу в «справедливой и священной борьбе».
По информации ЦТАК, Ким Чен Ын выразил признательность российскому руководству за усилия по развитию союзнических отношений между странами.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что спецназ КНДР участвовал вместе с российскими военными в отражении украинского наступления в Курской области.
Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области. По данным российского Генштаба, подразделения ВСУ 6 августа 2024 года предприняли попытку захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено, а операция по освобождению региона завершена к 26 апреля 2025 года.
Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном выразил глубокую благодарность Ким Чен Ыну, корейскому народу и руководству страны за поддержку в борьбе с неонацистскими захватчиками.