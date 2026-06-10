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    10 июня 2026, 22:00 • В мире

    Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot

    Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Украина совместно с Британией, Германией и Францией намерена создать замену американской системе ПВО Patriot. Как отмечают западные медиа, данный проект также получил поддержку со стороны генсека НАТО Марка Рютте. Тем не менее, отечественные эксперты сомневаются, что Старому Свету удастся повторить технологии США. Что послужит препятствием?

    Украина совместно с Британией, Германией и Францией пытается создать европейский аналог американской системы ПВО Patriot. По информации издания The Telegraph, роль Киева в данном сотрудничестве заключается в разработке противобаллистических перехватчиков, испытания которых уже проводятся.

    На Лондон, Берлин и Париж возложено производство радаров, систем слежения и наведения. Ожидается, что после «соединения» всех перечисленных компонентов, Старый Свет получит равноценный аналог американской машины, который при этом окажется «гораздо более дешевым».

    Отмечается, что с инициативой создания подобного вооружения выступил сам Владимир Зеленский во время недавних переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте. После этого в альянсе провели целую серию встреч с представителями компаний ВПК для уточнения деталей будущего проекта.

    Примечательно, что еще в начале апреля Reuters сообщало о попытках украинской фирмы Fire Point договориться с рядом европейских компаний о создании недорогой альтернативы системы Patriot. Уже тогда отмечалось, что Киев желает снизить стоимость перехвата баллистической ракеты менее чем до одного млн долларов.

    Как отмечала газета, заинтересованность Украины в проекте обусловлена колоссальной зависимостью ВСУ и Запада в целом от американских технологий ПВО, которые становятся все более дефицитными на фоне масштабного развертывания соответствующих систем на Ближнем Востоке.

    При этом, по данным Financial Times, компания уже провела первые летные испытания зенитной ракеты FP-7.x., которые, по изначальной задумке, и должны заменить боеприпасы из США. Стоимость такого перехватчика составляет лишь 700 тыс. долларов, а цена боеприпаса Patriot PAC-3 – 3,8 млн.

    Основное условие масштабирования производства – поставки инфракрасной головки наведения из ФРГ. Теоретически, после того как завоз компонентов будет налажен, фирма сможет производить по три ракеты в день. Тем не менее, издание сомневается, что Украине и ЕС удастся полностью преодолеть зависимость от американских боеприпасов.

    Схожего мнения придерживаются и российские эксперты. «Главная проблема для европейцев вовсе не в отсутствии технологий, ведь у тех же французов уже есть готовые SAMP-T. Реальные ограничения состоят в низких производственных мощностях, высокой стоимости и слабой приспособленности их техники к массовому выпуску», – сказал Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «На основе имеющихся разработок Старый Свет в принципе способен создать новую систему ПРО, которая будет дешевле, проще и лучше приспособлена под украинский театр военных действий. Но это лишь теоретическая возможность, которая на практике упирается в куда более серьезные ограничения», – пояснил он.

    «Дело в том, что разработка ЗРК с нуля – это всегда многолетний проект, требующий не только времени, но и огромных инвестиций.

    Достаточно вспомнить, что работа над нынешним франко-итальянским комплексом стартовала еще в конце 1980-х, а на вооружение система поступила лишь к концу 2000-х, так что рассчитывать на быстрый результат Европе явно не приходится», – отметил эксперт.

    «Конечно, передавая технологии Украине, европейцы пытаются обойти дефицит собственных производственных мощностей и одновременно решить сразу несколько задач. Киев им нужен и как удобная площадка для размещения сборочных производств, и как полигон для получения свежего боевого опыта», – добавил собеседник.

    «Украинский конфликт во многом переформатировал все военное дело, и спрос на системы ПВО и ПРО заметно вырос по всему миру. Заказы у профильных компаний расписаны на годы вперед, бизнес в этой сфере идет прекрасно, а значит для западных корпораций сейчас самое выгодное время вкладываться в новые разработки», – пояснил он.

    «России на этом фоне необходимо трезво учитывать разработки ЕС и Украины при планировании военного противостояния и заранее закладывать в расчеты растущие возможности противника.

    Это в полной мере касается и нашего собственного потенциала по поражению целей в Европе, который должен оцениваться с поправкой на эти процессы», – полагает Кашин.

    Patriot является одной из самых современных систем ПВО, в связи с чем интерес Зеленского и лидеров Старого Света к разработке ее аналога предельно понятен, сказал военный эксперт Вадим Козюлин. «Конечно, полностью разработать «европейский ответ» американцам – весьма сложно, но ведь и речь на самом деле идет об интеграции между собой уже имеющихся систем», – считает он.

    «За счет такого подхода можно выиграть в сроках, но в качестве подобное решение неизбежно проиграет оригиналу. Скорее всего, на сборку и отладку такой системы у украинской стороны уйдет около года. К сожалению, мы видим, что Европа готова делиться с Украиной военными технологиями», – продолжает собеседник.

    «Передавая свои разработки, Старый Свет перенимает украинский военный опыт, чтобы совершенствовать собственные системы вооружений.

    Открытым остается лишь вопрос, в какой организационной форме это сотрудничество будет выстроено дальше», – добавляет эксперт.

    «Сегодня в ход идет все больше ударных средств, и часть из них, прежде всего баллистические ракеты, противник способен перехватывать только с помощью Patriot. Поэтому нам нужно опережающими темпами развивать средства преодоления ПВО и ПРО: гиперзвуковые вооружения и маневрирующие блоки, перед которыми западные системы бессильны», – заключил Козюлин.

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