Киев решил скупить подлежащие утилизации западные ракеты ПВО

Tекст: Денис Тельманов

Дипломаты ведут активный диалог с зарубежными странами о выкупе старых зенитных боеприпасов, передает РИА «Новости». Спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий подтвердил эту информацию во время брифинга, запись которого опубликовал телеканал ТСН в мессенджере Telegram.

«Украинской стороне удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через определенное время истекает срок годности. Сейчас ведем активные переговоры, чтобы их получить. После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю, или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине», – заявил чиновник.

Речь идет о снарядах для американских комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3, а также о боеприпасах для других систем. Как уточнил дипломат, сейчас государство ищет источники финансирования для оплаты как старых, так и новых партий вооружений, о поставках которых стороны договорились ранее.

Незадолго до этого Владимир Зеленский направил письмо Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой увеличить поставки систем ПВО из-за острой нехватки боеприпасов в армии. Позже политик признался, что администрация США проигнорировала его обращение и не дала ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский упрекнул США в медленной передаче ракет для систем противовоздушной обороны. Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении поставок зенитных комплексов. Украинские власти предложили правительству ФРГ обменять будущие боеприпасы на снаряды из нынешних запасов.