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Иран заявил об уничтожении более 200 военных США с момента окончания перемирия
Представитель КСИР Мохеби: В ходе операции «Наср-2» убиты более 200 военных США
С момента возобновления боевых действий иранская сторона уничтожила более 200 американских военных, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.
Мохеби подчеркнул, что «число погибших американских военных в ходе операции «Наср-2» превышает 200 человек», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
«Число раненых значительно выше», – добавил он. По его словам, операция продолжается и направлена на объекты, связанные с присутствием США в регионе.
Представитель КСИР уточнил, что Иран поразил восемь центров дислокации американских войск. Кроме того, по его данным, были уничтожены 20 различных пакгаузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом объявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.
CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла заявляла, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.