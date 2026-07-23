  • Новость часаКаллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Премьер Японии решила стать политиком-бойцом
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера Украины
    Цена нефти Brent превысила 99 долларов за баррель
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    6 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    16 комментариев
    23 июля 2026, 14:55 • Новости дня

    КТК временно остановил прокачку нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно прекратил прокачку нефти.

    В компании пояснили, что объекты инфраструктуры находятся в штатном режиме готовности, передает РИА «Новости».

    «Перевалка нефти в настоящее время не производится, нефтепровод временно остановлен, объекты КТК в штатном режиме готовности», – заявили представители консорциума.

    Остановка перевалки сырья с терминала КТК произошла в конце прошлой недели. Причиной стала целенаправленная террористическая атака беспилотников на танкеры.

    Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона на мировые рынки. Для Казахстана это основной канал экспорта, на который приходится более 80% поставок.

    Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, СП «Роснефти» и Shell.

    Напомним, украинские беспилотники ударили по двум танкерам на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На следующий день еще один дрон атаковал гражданское судно NELSA во время погрузки нефти.

    Министерство энергетики Казахстана официально подтвердило факт нападения на этот корабль.

    22 июля 2026, 19:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе

    Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе Европе напомнила о лечении фобий

    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы странам Европы напомнила, что фобии лечатся.

    Мария Захарова отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас, передает РИА «Новости». Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности назвала Москву экзистенциальной угрозой для европейских государств.

    «Хорошая новость в том, что фобии лечатся», – сказала Захарова. Таким образом российский дипломат оценила недавние антироссийские заявления европейской чиновницы.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными слова Каи Каллас об обучении российских солдат китайскими специалистами.

    Ранее глава европейской дипломатии потребовала ограничить численность Вооруженных сил России для начала мирных переговоров.

    Захарова сочла подобные инициативы выходящими за рамки мандата европейского чиновника.

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    23 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    Судовладельцы полностью приостановили заход кораблей в порты Украины
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение коммерческого флота в украинские гавани полностью остановилось из-за решений компаний-судовладельцев, власти пытаются найти выход из ситуации, сообщил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий.

    «Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодня заход судов приостановился. Это решение судовладельцев, государство со своей стороны ничего не ограничивало», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».

    Высоцкий отметил, что в настоящее время правительство работает над поиском решения для восстановления судоходства. Накануне датская логистическая компания Maersk сообщила о приостановке сотрудничества с портом Черноморск в Одесской области из-за высоких рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом из-за ударов.

    Накануне российские беспилотники поразили пять перевозивших военные грузы судов в акватории Черного моря.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о полном отсутствии заходов кораблей в гавани Одесской и Николаевской областей в течение дня.

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    23 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Член СВОП Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине

    Климов: Лавров указал Рубио реальный путь завершения конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Единственный раз, когда США заморозили военную помощь Киеву, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штаты использовали такую меру не для остановки боевых действий, а для того, чтобы поставить на место Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД член СВОП Андрей Климов. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости накачки Украины вооружениями.

    «Такие контакты, как встреча глав внешнеполитических ведомств, полезны, даже если у сторон иногда диаметрально противоположные взгляды и интересы. Европейские дипломатические круги избегают диалога на таком уровне, что ярко говорит о состоянии умов в странах ЕС и Британии. В Штатах же присутствует рациональное зерно», – отметил Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике.

    Он напомнил, что переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле продлились более получаса. «За это время, как правило, стороны успевают озвучить несколько тезисов и при необходимости уточнить какие-то вопросы. То есть, это не глубокие субстантивные переговоры», – уточнил собеседник. Климов обратил внимание на требование главы МИД России к Вашингтону прекратить накачку Украины вооружениями. Фактически российский министр вновь указал реальный путь завершения конфликта.

    «Москва озабочена непрекращающимися действиями США, направленными фактически на поддержку Киева. Это озвучивалось по разным поводам и разными словами, но никогда ничем, что называется, не декорировалось», – заметил спикер. Как напомнил член СВОП, накануне встречи Лавров публично отметил, что США напрямую участвуют в наведении ВСУ на цели в России.

    «Такое заявление было сделано явно для того, чтобы показать тому же Вашингтону: мы готовы обсуждать тему не только напрямую, но и поднимать ее в публичном пространстве. Это усиливает наше дипломатическое давление на тех, кто пытается затягивать боевые действия на Украине», – полагает член СВОП. По его мнению, США прекрасно понимают: они – сторона конфликта. На этом фоне спикер упомянул слова Дональда Трампа о том, что это «война Джо Байдена».

    «Американский лидер прав: речь идет о конфликте, который готовили и разжигали американцы, правда, при другой администрации. Но команда Трампа не в полной мере использовала возможность прекратить его. Единственный раз, когда Вашингтон заморозил военную помощь Киеву и передачу разведданных, – после скандального приема Владимира Зеленского в Белом доме. Но Штатам эта санкция была нужна не для остановки конфликта, а для того, чтобы поставить на место Зеленского», – напомнил Климов.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились около 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина.

    Накануне анонсируя переговоры с Рубио, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    В ходе встречи министр пообещал уточнить у американского коллеги заявления Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    22 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Песков заявил о стабилизации российского топливного рынка

    Песков заявил об успешных мерах по стабилизации российского топливного рынка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил эффективность правительственных мер по стабилизации ситуации с топливом.

    Этот вопрос обсуждался на совещании по экономическим вопросам, которое провел в среду президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.

    Президент РФ Владимир Путин отметил временный характер трудностей в этой сфере.

    Для поддержания баланса правительство создало льготные налоговые условия импортерам горючего.

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    22 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Послы Евросоюза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы ЕС не смогли прийти к согласию по компромиссному проекту 21-го пакета санкций против России.

    Информацию об этом журналистам предоставил европейский источник в Брюсселе, передает ТАСС. «Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», – заявил собеседник агентства.

    На прошлой неделе европейские дипломаты перенесли обсуждение очередных ограничений. Страны Евросоюза ослабили новый пакет санкций ради защиты национальных экономических интересов.

    Руководство объединения исключило из документа эмбарго на импорт российских морепродуктов.

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    22 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Псковскую область переехали тысячи иностранных специалистов из западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Псковской области благодаря системе «единого окна» свыше шести тысяч иностранцев и соотечественников из зарубежных стран нашли новый дом и возможности для развития.

    Проект по сопровождению переселенцев, запущенный в Псковской области, привлек тысячи людей из разных стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Инициативу реализует Елена Полонская, уполномоченный при губернаторе региона и победительница Премии «Россия – страна возможностей». Среди переехавших – жители США, Франции, Германии и других государств, а также 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, выдворенный из Латвии.

    Особое внимание привлекла история многодетной семьи Мартиндейл из США. Их старший сын Дэниел, находясь на стороне ВСУ, два года передавал данные российским военным, за что получил гражданство РФ. «Для меня большая честь и ответственность – сопровождать семью Мартиндейл на этом пути. Их история – это не просто переезд, это символ того, что Россия становится центром притяжения для людей, которые искренне верят в нашу страну, разделяют наши ценности и хотят созидать», – отметила Елена Полонская.

    Глава семьи Джеймс Мартиндейл, ученый и изобретатель, планирует запустить в Пскове производство навесного оборудования для почвообработки. Ожидается, что его инновационная методика насыщения почвы кислородом позволит сократить использование удобрений. В ближайшее время он проведет обучение для агротехнологов и начнет преподавать в Псковской сельскохозяйственной академии.

    Регион продолжает привлекать высококвалифицированных специалистов. Недавно в Псковскую область переехали педиатр из Австрии Наталья Дуган, специалист по инвестициям из США Гундис Ламбергс и итальянский инженер Андре Феррари. Все они готовы применять свои знания для развития российской экономики и промышленности.

    Ранее многодетная семья американца Дэниэла Мартиндейла переехала в Псковскую область ради работы в сфере сельского хозяйства.

    Сам помогавший российским военным американец годом ранее получил паспорт гражданина России.

    В целом количество переселенцев из недружественных стран увеличилось в четыре раза.

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    22 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Налоговая заблокировала счета покупательницы квартиры Ларисы Долиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Полины Лурье, которая стала владелицей элитной столичной недвижимости, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной.

    Операции по счетам Полины Лурье, которая приобрела недвижимость Ларисы Долиной в центре Москвы, были приостановлены, передает РИА «Новости».

    Решение было принято 6 июля из-за того, что женщина не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока.

    В 2024 году Лурье купила столичную квартиру Долиной. Позже артистка заявила о том, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать жилье и передать им вырученные средства.

    Певица пыталась оспорить сделку в суде. Длительные судебные разбирательства дошли до Верховного суда, который в декабре 2025 года оставил право собственности за новой владелицей. При этом суд признал артистку потерпевшей от преступных действий.

    В настоящее время Лефортовский суд Москвы рассматривает иск Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд удовлетворил требования певицы о возмещении вреда на сумму более 176 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Долиной. В начале июля президиум Верховного суда  принял обобщающий правовые позиции документ по спорам о продаже квартир под влиянием обмана.

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    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    22 июля 2026, 23:27 • Новости дня
    Умер ведущий программы «Монастырская кухня» Максим Сырников

    Tекст: Катерина Туманова

    Ресторатор, шеф-повар, популяризатор русской кухни Максим Сырников скоропостижно скончался в возрасте 60 лет в среду, о чем сообщил Telegram-канал «Спаса», на котором он вел программу «Монастырская кухня».

    По словам гендиректора телеканала «Спас» Борис Корчевников, Максим Сырников    был способным видеть Россию в простейших вещах и возвращать ее зрителям через русскую кухню.

    «От Максима веяло теплом старшего брата. Он обнимал им меня и потом рассказывал о каждой из снедей так захватывающе и с такой любовью к России. Он один такой,  умевший увидеть за простейшими вещами в тарелке всю красоту и дух России небесной и земной», – написал Корчевников в Telegram-канале.

    Он добавил, что Сырников ездил в зону СВО кормить солдат и «отдавал им то, что он умеет лучше всего – и мало, кто так, как н умел. Он их кормил – настоящей русской кухней.

    Причиной смерти Максима Сырникова, по словам его окружения, стало внезапное внутреннее кровотечение, передает РИА «Новости».

    «Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», – сказал источник.

    Максим Сырников родился 28 июля 1965 года в городе Ленинграде. Первым своим блюдом называл сырники, испеченные в семь лет. К 11 годам он изучил труды Вильяма Похлебкина, а в 15 лет собрал коллекцию пряностей, пишет «РуВики»

    Окончив филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, он отправился в армию. После службы работал рубщиком мяса, а затем с друзьями открыл пиццерию, где сам готовил и придумывал блюда.

    Накопив средства, Сырников отправился в путешествие по России и другим странам, перенимая опыт мастеров национальных кухонь.

    В разные годы он вел кулинарные колонки в изданиях «Сноб», «Натурпродукт» и «ХлебСоль». В начале 2000-х годов создал популярный блог, после чего стал шеф-поваром петербургского ресторана «Аквариум». Позже работал бренд-шефом в заведениях русской кухни «Малахит» в Ижевске и «Русь Великая» в Екатеринбурге.

    В 2009 году Сырников выпустил книгу «Русская домашняя кухня», а в 2012 году основал фонд «Русская поварня». Он также являлся почетным президентом Сибирской гильдии шеф-поваров, участвовал в гастрономических фестивалях и был соорганизатором мероприятия «Селигерский рыбник».

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    23 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Омбудсмены России и Украины наладили прямой обмен документами погибших

    Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.

    «У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.

     Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.

    Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.

    «Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.


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    22 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о запрете около 100 враждебных иностранных СМИ в России

    Пискарев: В России запретили работу 100 враждебных зарубежных СМИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти ограничили работу порядка сотни иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры на притеснение отечественных журналистов за рубежом, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    «У нас запрещена деятельность около 100 враждебных зарубежных средств массовой информации», – сказал Пискарев в своем отчете на пленарном заседании парламента. Его слова приводит ТАСС.

    Депутат подчеркнул, что подобные ограничения стали зеркальным ответом на дискриминацию российских медиа в других странах. Для реализации этих мер был специально разработан механизм реагирования на ущемление прав и преследование отечественных журналистов за границей.

    В апреле прошлого года генпрокурор Игорь Краснов сообщил о запрете работы 81 зарубежного СМИ.

    В конце 2024 года Министерство иностранных дел назвало политической цензурой блокировку Telegram-каналов российских изданий.

    Летом 2024 года Москва ограничила доступ к вещанию десятков европейских средств массовой информации.

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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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    23 июля 2026, 02:38 • Новости дня
    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина

    Французский историк Малиновски сравнил взгляд Путина с рентгеном

    Французский историк Малиновски отметил невероятно проницательный взгляд Путина
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России Владимира Путина мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

    Зарубежный эксперт поделился впечатлениями от личных встреч с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам специалиста, российский лидер  обладает уникальным даром моментально понимать характер окружающих.

    «Это человек исключительной культуры и образования. Но главное – он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», – поделился историк впечатлениями от встреч с Путиным.

    Пьер Малиновски постоянно проживает в Москве с 2017 года и несколько раз видел президента России, в частности, впервые это произошло в 2015 году во время Парада в часть 70-й годовщины Победы. Тогда это событие произвело на иностранного гостя огромное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком. Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ. Когда Путина спросили о чертах характера, он заговорил о стране.

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