Верховный суд утвердил новые правила оспаривания сделок с недвижимостью

Tекст: Ольга Иванова

Президиум под председательством Игоря Краснова сформировал единые подходы к рассмотрению дел о признании недействительными договоров купли-продажи жилых помещений, передает ТАСС.

В обзор вошли 20 ключевых позиций, выработанных тремя коллегиями суда за период с 2022 по 2025 год.

«Верховный суд по поручению Игоря Краснова сформировал единые подходы по делам об оспаривании сделок с жильем», – сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции. Глава суда подчеркнул важность создания предсказуемой практики, понятной каждому гражданину.

Краснов также отметил необходимость творческого, но ответственного подхода к составлению разъяснений. По его словам, документы должны быть емкими и доступными как для опытных юристов, так и для обычных людей, стремящихся разобраться в правовых проблемах без лишней воды.

Кроме того, как передает РАПСИ, документ разъясняет правила оспаривания договоров, заключенных под предполагаемым давлением мошенников.

«Бремя доказывания этих обстоятельств возлагается на истца, при этом уклонение истца от исследования его психического состояния в момент совершения им сделки может являться основанием для отказа в удовлетворении иска о признании сделки недействительной по названному основанию», – подчеркнул Верховный суд.

Ярким примером стало разбирательство с участием известной артистки Ларисы Долиной. Она заявляла, что не осознавала своих действий из-за психологического влияния третьих лиц. Однако продавец наотрез отказалась проходить профильное медицинское обследование, несмотря на неоднократные разъяснения суда.

Судьи пояснили, что без согласия участника спора провести обследование невозможно. При этом суды обязаны учитывать добросовестность покупателя и его способность распознать состояние заблуждающегося лица. В итоге судебная коллегия правомерно отклонила требования певицы о возврате имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил подготовить специальный обзор судебной практики по пересмотру сделок с недвижимостью.

Высшая инстанция признала право собственности на спорную квартиру Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

Московский городской суд обязал певицу выселиться из жилья в районе Хамовники.