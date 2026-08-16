Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«ПВО Минобороны сбили ещё девять беспилотников, атаковавших Москву. Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале.

Ранее Собянин сообщал о 105 сбитых на подлете к Москве дронах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.