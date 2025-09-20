Учения ОДКБ «Рубеж-2025» завершились в Киргизии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения ОДКБ «Рубеж-2025» официально завершились в Киргизии, передает ТАСС. В церемонии закрытия приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и военнослужащие-участники учений. Торжественное мероприятие прошло в гарнизоне Балычки.

Тердикбаев заявил: «Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия». Представители ОДКБ отметили эффективность взаимодействия национальных контингентов и высокий уровень организации.

Учения были разделены на три этапа. В начале участники отрабатывали вопросы введения высших степеней боевой готовности и перегруппировки в район учений. На следующем этапе военные готовились к боевым действиям в условиях горной местности. Завершающий этап был посвящен блокированию и уничтожению вооруженных формирований, а также восстановлению контроля по линии государственной границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории учебного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения «Рубеж-2025» с участием одной тысячи двухсот военнослужащих и 500 единиц техники из стран ОДКБ.