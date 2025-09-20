  • Новость часаПашинян заявил о намерении укрепить отношения Армении с Россией
    «Зарница 2.0» и ветераны СВО готовят патриотов нового поколения
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет
    Подполье сообщило об ударах по складу ВСУ в Николаевской области
    Минобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь
    Импорт китайских грузовиков в Россию резко снизился
    Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    20 сентября 2025, 10:11 • Новости дня

    Учения ОДКБ «Рубеж-2025» завершились в Киргизии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие стран ОДКБ завершили командно-штабные учения «Рубеж-2025» в Киргизии, в ходе которых отработали действия по уничтожению незаконных вооружённых формирований.

    Учения ОДКБ «Рубеж-2025» официально завершились в Киргизии, передает ТАСС. В церемонии закрытия приняли участие первый заместитель министра обороны Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и военнослужащие-участники учений. Торжественное мероприятие прошло в гарнизоне Балычки.

     Тердикбаев заявил: «Цели учения достигнуты: отработаны действия по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, воинские контингенты продемонстрировали высокий уровень подготовки, выучки и взаимодействия». Представители ОДКБ отметили эффективность взаимодействия национальных контингентов и высокий уровень организации.

    Учения были разделены на три этапа. В начале участники отрабатывали вопросы введения высших степеней боевой готовности и перегруппировки в район учений. На следующем этапе военные готовились к боевым действиям в условиях горной местности. Завершающий этап был посвящен блокированию и уничтожению вооруженных формирований, а также восстановлению контроля по линии государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории учебного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения «Рубеж-2025» с участием одной тысячи двухсот военнослужащих и 500 единиц техники из стран ОДКБ.

    18 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    Трамп заявил о попытке США вернуть афганскую базу Баграм

    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой Баграм в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, передает ТАСС. По словам Трампа, американское правительство предпринимает меры для возвращения стратегически важной базы.

    «Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», – заявил Трамп.

    Слова американского лидера прозвучали в ходе переговоров в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю. Сергей Шойгу отметил, что вывод войск США и НАТО из Афганистана дестабилизировал регион.

    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    19 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    @ Павел Лисицын/ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новое учреждение Министерства обороны создается внутри ведомства, оно займется военно-научными исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в самом министерстве.

    Структура создается в связи с соответствующим решением главы Минобороны Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Она будет проводить военно-научные исследования в области развития и совершенствования систем РЭБ и строительством войск РЭБ.

    Ранее учреждение было частью одного из высших учебных заведений Минобороны.

    Отдельная структура нужна для консолидации потенциала научной школы в системе РЭБ, для обеспечения гарантированных решений комплекса научно-технических и прикладных вопросов.

    Также учреждение призвано ускорить внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ для максимально быстрой поставки в войска.

    В 2018 году в России создали новую структуру Минобороны – Военно-политическое управление ВС России.

    В феврале 2025 года Минобороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    19 сентября 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил, что востребованность в современной армии сохранится и после СВО
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что даже после окончания специальной военной операции работа по развитию российских вооруженных сил не прекратится.

    «Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится», – сказал глава государства в ходе встречи с рабочими «Мотовилихинских заводов», передает ТАСС.

    Глава государства заявил о намерении сделать армию России более современной и эффективной. «Мы будем и дальше развивать Вооруженные силы, будем делать их современными, компактными, мощными», – подчеркнул Путин.

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    Президент сообщил о кратном росте производства вооружений.

    19 сентября 2025, 08:04 • Новости дня
    Ростех поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД

    Ростех поставил армии комплексы «Панцирь-СМД» с боекомплектом до 48 мини-ракет

    @ rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшие зенитные ракетные комплексы Панцирь-СМД с возможностью запуска до 48 мини-ракет переданы российской армии для усиления противовоздушной обороны.

    Поставка партии зенитных ракетных комплексов Панцирь-СМД и боевых машин Панцирь-С в войска произведена, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    В боекомплекте новейшей версии комплекса может размещаться до 48 мини-ракет, что позволяет гибко настраивать его вооружение в зависимости от задачи. Количество боеприпасов может изменяться за счет комбинации штатных ракет и мини-ракет.

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил: «Комплексы семейства Панцирь показывают высокую эффективность, защищая российское небо. Их расчетами в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели».

    Техника успешно прошла все необходимые испытания и была принята военной приемкой.

    Ранее представители Ростеха заявили, что российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские инженеры перенимают ключевые разработки российских конструкторов.

    Ростех такжде сообщил о повышенной эффективности новой ракеты Х-39.

    На прошлой неделе компания  поставила военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    19 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    АПЛ «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели ракетами на учениях
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Охотского моря многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота «Красноярск» и «Омск» провели пуски ракет «Оникс» и «Гранит» по мишеням, цели поражены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «Стрельба крылатыми ракетами велась из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 250 км», – говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы флота, «все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями». Для обеспечения стрельб и закрытия района привлекались надводные корабли и морская авиация флота, передает ТАСС.

    Боевые упражнения проходили в рамках командно-штабного учения с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. Учения были направлены на отработку охраны и обороны морских коммуникаций северной части Тихого океана, побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны.

    Командно-штабные учения Тихоокеанского флота стали итоговым мероприятием летнего периода боевой подготовки. В них участвовали более десяти кораблей и катеров, авиация, несколько атомных подводных лодок и расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной подлодка «Красноярск» выполнила пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на Камчатке с расстояния свыше 1100 км во время учений в Тихом океане.

    18 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    17 сентября 2025, 21:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых шести беспилотниках ВСУ над тремя областями России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны сообщили об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории сразу трех российских регионов.

    Как передает ТАСС, российские силы воздушной обороны 17 сентября уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. События произошли в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

    В сообщении Минобороны уточняется, что три БПЛА были сбиты над Курской областью, два – над Белгородской областью и еще один – над Ростовской областью.

    «Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в официальном заявлении военного ведомства.

    Дополнительных подробностей о разрушениях или пострадавших в сообщении не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, но пострадавших нет.

    Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области. Минобороны доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ над тремя регионами России.

    17 сентября 2025, 19:52 • Новости дня
    Завершились стратегические учения «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупные стратегические учения, организованные Вооруженными силами России и Белоруссии, проходили с 12 по 16 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

    Совместные стратегические учения «Запад-2025» Вооруженных сил России и Белоруссии завершились, передает ТАСС со ссылкой оборонное ведомство. Мероприятие проходило с двенадцатого по шестнадцатое сентября и включало участие коалиционной группировки войск.

    В Министерстве обороны заявили: «В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации».

    Учения охватывали выполнение задач по обеспечению безопасности Союзного государства и отработку совместных действий подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коалиционная группировка уничтожила условного противника и достигла линии условной государственной границы в ходе учений на полигоне Мулино.

    Более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области в рамках стратегических учений «Запад-2025».

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран были привлечены к совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области. В учениях участвовали 57 тыс. военных России и Белоруссии, а также авиация и корабли.

    18 сентября 2025, 20:33 • Новости дня
    Российская ПВО сбила три украинских дрона в регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня силами ПВО были уничтожены три беспилотника самолетного типа на территории Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

    Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны России уточнили, что инциденты произошли 18 сентября с 14:00 до 18:00 по московскому времени. В этот период дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Один из дронов был уничтожен над Белгородской областью, второй – над Брянской областью, третий – над Воронежской областью. Вся техника ликвидирована до того, как она смогла нанести ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило об уничтожении шести украинских беспилотников самолетного типа на территории трех российских регионов.

    В результате атаки беспилотников на административное здание в Белгороде были повреждены кровля и окна, пострадавших нет. Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили и перехватили украинские беспилотники в районах Ростовской области.

    18 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Президент РАН Красников рассказал о влиянии СВО на новые научные разработки

    Tекст: Ирма Каплан

    Развитие технологий и новые научные направления получили серьезный импульс в России благодаря спецоперации на Украине, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Глава РАН подтвердил, что спецоперация стимулировала открытие новых направлений в исследованиях и разработках, как это происходило во времена крупных военных конфликтов.

    Красников отметил, что сейчас перед наукой стоят принципиально новые задачи и вызовы, связанные с технологиями.

    «Сегодня идет совершенно другая война с точки зрения технологий. И соответственно перед нами появляются новые задачи, новые технологические вызовы, на которые мы отвечаем», – заявил он РИА «Новости».

    По его словам, активные работы ведутся в области беспилотников и машинного обучения.

    «Очень актуальной остается такая тема, как рой беспилотников, которыми будут управлять не операторы, а искусственный интеллект. Результаты есть и по новым материалам, в области гиперзвука. Фактически по любому актуальному направлению сегодня такие работы активно ведутся», – добавил глава РАН.

    Красников подчеркнул, что успехи российских военных в ходе спецоперации во многом связаны с работой ученых. Среди членов Академии есть создатели передовых технологий, а также многочисленные обладатели государственных наград, которые напрямую вовлечены в реализацию оборонных задач.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

    Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.

    В России началась разработка собственной спутниковой системы связи, аналогичной американскому проекту Starlink, с акцентом на создание отечественного терминала, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    19 сентября 2025, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о кратном росте производства вооружений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства некоторых видов вооружений.

    По его словам, по ряду изделий наблюдается рост не на проценты, а в разы – в два, три, десять, пятнадцать раз, а по некоторым позициям практически в 30 раз, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что вместе с ростом объемов заметно повысилось и качество выпускаемой продукции. Президент дал эту оценку в ходе общения с рабочими предприятия «Мотовилихинские заводы».

    Напомним, Путин в День оружейника, который отмечается в России 19 сентября, приехал с рабочей поездкой в Пермь. Он посетил предприятие «Мотовилихинские заводы», где осмотрел экспозицию перспективных образцов вооружений и военной техники.

    18 сентября 2025, 13:55 • Новости дня
    Пушков назвал фарсом требование Польшей собственного ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления польского президента Кароля Навроцкого о необходимости национального ядерного оружия, указывая на невозможность реализации этих планов.

    Заявление польского президента Кароля Навроцкого о необходимости создания собственного ядерного потенциала Польши является фарсом, считает сенатор Алексей Пушков.

    По словам Пушкова, размещение на территории страны ядерного оружия другой державы, например Франции, не делает Польшу ядерной державой.

    «Полагаю, Навроцкий либо плохо понимает, о чем говорит, либо сознательно вводит поляков в заблуждение. Никто не даст Польше создать собственное ядерное оружие», – написал Пушков в Telegram-канале.

    Пушков добавил, что даже при размещении иностранного ядерного оружия на польской территории, контроль и решения о его применении останутся у другой державы.

    В качестве примера Пушков привел Германию и Италию, где размещены американские ядерные вооружения, однако эти страны не считаются ядерными державами. Он также подчеркнул, что чрезмерные амбиции всегда приводили Польшу к трагедиям в истории, а сейчас такие заявления выглядят как фарс.

    Ранее Кароль Навроцкий заявил о необходимости участия Польши в программе совместного использования ядерного оружия союзников (Nuclear Sharing) и отметил, что у страны должны быть собственные ядерные возможности – как энергетические, так и военные.

    СМИ сообщали, что прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие.

    Эксперты оценили идею Макрона разместить в ряде стран Евросоюза ядерный арсенал Парижа.

    19 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил о значительном росте эффективности российских вооружений
    @ Михаил Синицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Характеристики российских вооружений и техники были значительно улучшены с учетом опыта их боевого применения, на заседании военно-промышленной комиссии заявил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства также отметил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса России в период СВО загружены по максимуму, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что Россия обеспечила себе хороший задел для диверсификации продукции ОПК еще до начала спецоперации. Также, по словам Путина, стране необходимо четко планировать выпуск продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

    Путин сообщил, что на заседании военно-промышленной комиссии обсуждается также назначение генеральных конструкторов и руководителей по приоритетным технологическим направлениям. В ходе заседания рассмотрят государственную программу развития ОПК России.

    Ранее Путин сообщил о кратном росте производства вооружений. Он подчеркнул, что Россия гордится своим оборонно-промышленным комплексом.

