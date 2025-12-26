Песков заявил о неясности позиции Киева по финансированию выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль не располагает информацией о том, в какой мере высказывания советника президента Украины Михаила Подоляка относительно отсутствия средств на проведение президентских выборов отражают официальную точку зрения Киева, передает ТАСС.

«Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева на этот счет мы не слышали», – заявил Песков, комментируя высказывание Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение президентских выборов.

Песков также добавил, что киевский режим прибегает к различным уловкам, чтобы получить финансирование от западных стран. Он подчеркнул, «то, что Киев прибегает к всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт».

По словам представителя Кремля, сложно однозначно оценить, кто именно должен обеспечивать финансирование соответствующих процедур. Песков также отметил, что нет ясности, могли ли слова Подоляка быть еще одной попыткой добиться дополнительных средств от западных стран на проведение выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство пытается добиться временного прекращения огня под предлогом выборов, манипулируя позицией президента США Дональда Трампа.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал четыре главных условия для проведения выборов на Украине.

Владимир Зеленский заявил, что готов организовать выборы в течение 90 дней, если Запад обеспечит безопасность голосования.