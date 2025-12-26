  • Новость часаОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Китай построил грузовое судно с 60 вертикальными пусковыми установками
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    Погибших при взрыве в Москве полицейских решено похоронить с воинскими почестями
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    0 комментариев
    Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    11 комментариев
    26 декабря 2025, 15:28 • Новости дня

    Песков заявил о неясности позиции Киева по финансированию выборов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не уверен, отражают ли заявления советника президента Украины Михаила Подоляка о нехватке денег на выборы официальную позицию Киева.

    Кремль не располагает информацией о том, в какой мере высказывания советника президента Украины Михаила Подоляка относительно отсутствия средств на проведение президентских выборов отражают официальную точку зрения Киева, передает ТАСС.

    «Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева на этот счет мы не слышали», – заявил Песков, комментируя высказывание Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение президентских выборов.

    Песков также добавил, что киевский режим прибегает к различным уловкам, чтобы получить финансирование от западных стран. Он подчеркнул, «то, что Киев прибегает к всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, это однозначный факт».

    По словам представителя Кремля, сложно однозначно оценить, кто именно должен обеспечивать финансирование соответствующих процедур. Песков также отметил, что нет ясности, могли ли слова Подоляка быть еще одной попыткой добиться дополнительных средств от западных стран на проведение выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство пытается добиться временного прекращения огня под предлогом выборов, манипулируя позицией президента США Дональда Трампа.

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук назвал четыре главных условия для проведения выборов на Украине.

    Владимир Зеленский заявил, что готов организовать выборы в течение 90 дней, если Запад обеспечит безопасность голосования.

    26 декабря 2025, 02:10 • Новости дня
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    Бойцы «Востока» показали захваченный штаб ВСУ в центре Гуляйполя
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы российской группировки войск «Восток» захватили в центре Гуляйполя Запорожской области штаб батальона ВСУ с техникой и документацией противника.

    «Мы, бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады 2-го батальона 4-й роты находимся на улице Соборной, 52. Данное здание было взято нашими военнослужащими, где в дальнейшем оказался штаб штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ», – говорит боец на видео, размещенном в Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.


    В ролике, предоставленном бойцами российской группировки войск «Восток», показывают кабинет командира батальона ВСУ, в котором остались бригадный флаг, компьютер, радиостанции, рабочая карта командира, телефоны без паролей, планшеты.

    Затем – рабочее место начальника штаба батальона – там брошенные печати воинской части, а напротив – рабочее место наблюдателей с дронов, с большими плазменными экранами и ноутбуками.

    «Мы находимся в центре города Гуляйполя, там несколько улиц только осталось, так что победа будет за нами», – говорит в финале видео боец ВС России.

    В украинских медиа подтвердили, что изображенное на видео помещение – бывший штаб 1-го батальона 106-й бригады теробороны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Комментарии (13)
    26 декабря 2025, 08:39 • Новости дня
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    В ДНР заявили о стягивании украинских войск к трем ключевым городам Донбасса
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска перебрасывают значительные силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о наступлении армии России по всем направлениям на фронте.

    Напомним, российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР и Заречное в Запорожской области. До этого ВС РФ освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Украина могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий. Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на информацию от подполья, сообщил, что ВСУ стягивают иностранных наемников, в частности из Колумбии, в Харьков, после освобождения Купянска российскими войсками.

    Комментарии (33)
    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    Комментарии (13)
    25 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС

    «Коммерсант» сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины, сообщил «Коммерсант».

    «Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС», – сообщил спецкор газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. По его словам, Владимир Путин во время встречи в Кремле с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал, что обсуждается вопрос о совместном с американской стороной управлении атомной станцией, но без участия Украины.

    При этом по инициативе американцев обсуждаются варианты поставок электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    В декабре 2025 года ЗАЭС получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок. В Росэнергоатоме рассчитывают, что в 2026-2027 годах лицензии на эксплуатацию получат еще энергоблоки со второго по шестой.

    Комментарии (23)
    26 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса

    Военный эксперт Кнутов: ВС России обойдут Дружковско-Краматорско-Славянскую агломерацию с севера и юга

    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация представляет собой мощнейший укрепрайон. Наступление ВС России с востока практически невозможно. Поэтому армия обходит район с севера, а также с юга. Противник это понимает, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно о стягивании войск ВСУ к трем ключевым городам Донбасса.

    «Дружковка, Краматорск и Славянск представляют собой единую агломерацию. Ключом к ней является Константиновка. Этот населенный пункт расположен на господствующей высоте. Операция по его освобождению продолжается. По некоторым данным, ВС России расширили зону контроля в черте города», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. 

    По его словам, Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация с востока представляет собой мощнейший укрепрайон: «это 50 км укреплений, причем высочайшего качества, различных бетонных дотов, укрытий, командных пунктов и огневых точек». «Наступать с востока практически невозможно. Поэтому российская армия двигается с севера – это Лиман, затем Изюм, а также с юга – Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров)», – пояснил собеседник.

    «Другими словами, наши бойцы стремятся обойти укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в безуспешных попытках помешать планам ВС России. Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация будет освобождена», – подчеркнул Кнутов. По его прогнозам, на этом направлении постепенно сформируются клещи.

    «Реализуется уже отработанная тактика: мы изолируем район боевых действий, берем под огневой контроль все дороги, по которым украинская сторона подвозит боеприпасы, проводит ротацию. Когда же личный состав противника измотан, бойцы начинают зачистку населенного пункта», – детализировал аналитик, допустив также применение тактики «просачивания».

    «В частности, мы будем «отсекать» Дружковку», – указал Кнутов, добавив, что перед началом этой операции необходимо освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить в клещи. «Краматорск находится выше, чем Славянск, и за него будет вестись тяжелый бой. Но освобождение города автоматически приведет к взятию и Славянска», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, действия противника и его попытки стянуть к агломерации войска играют нам на руку. «Бои, которые ведутся в Донбассе, оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. За счет этого у нас появляется возможность продвигаться, в частности в районе Гуляйполя, Орехова», – заключил Кнутов.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску. По его информации, в города и окрестности перебрасывают в том числе группы иностранных наемников из Колумбии.

    «Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба – Краматорск, Дружковку и Славянск. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», – сказал он ТАСС.

    Кимаковский также отметил, что на этом направлении ВСУ возводят укрепления и готовят оборонительные позиции. «Крупная агломерация Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск является основным укрепрайоном ВСУ в Донбассе. Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Мединский осудил власти Украины за смену дат Рождества

    Мединский осудил навязывание конфессий украинским режимом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента Владимир Мединский раскритиковал попытки властей на Украине изменить традиционные конфессии и обратил внимание на сложную религиозную ситуацию в стране.

    Действия киевских властей по насаждению иных конфессий на Украине прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, такие вещи населению навязывать нельзя.

    Комментируя РИА «Новости» изменение календаря празднования Рождества на Украине, Мединский заявил: «То что сейчас украинские власти творят с точки зрения насаждения иных конфессий. Господь им судья. Там все видят. Нельзя людям навязывать такие вещи».

    Напомним, что в июле 2023 года Владимир Зеленский подписал закон, по которому Украина официально отмечает Рождество по новоюлианскому календарю 25 декабря. Этот шаг стал частью более широкой политики пересмотра церковных праздников и традиций, проводимой украинскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины решили вместо традиционного православного Рождества 7 января отмечать в этот день профессиональный праздник программистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти говорит о его озлобленности и неадекватности.

    Сам Зеленский ранее объявил о создании новой концепции размещения праздников в национальном календаре Украины.

    Комментарии (8)
    26 декабря 2025, 07:22 • Новости дня
    США внесли 27 украинцев в базу «худших из худших» преступников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское министерство внутренней безопасности включило 27 украинцев в электронную базу наиболее опасных иностранных преступников.

    Американское ведомство внесло этих украинских граждан в категорию «худших из худших», куда попадают иностранцы, задержанные службой иммиграционного и таможенного контроля за тяжкие преступления, передает ТАСС.

    В перечень попали те, кто в последние 11 месяцев был задержан и признан виновным в ограблениях, мошенничестве, вооруженных нападениях, торговле наркотиками и преступлениях сексуального характера. Представителей Украины в этом списке больше, чем из других бывших советских республик.

    В ведомстве сообщили, что основная часть базы состоит из выходцев из латиноамериканских стран, а количество граждан Мексики, уже занесенных в данный реестр, составляет несколько тысяч человек.

    Напомним, из США на Украину вернулись 50 граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

    Комментарии (4)
    26 декабря 2025, 11:56 • Новости дня
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах

    Ветеран ФСБ Гончаров: На Украине работает свыше 120 кол-центров для вербовки и обмана россиян

    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    @ Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Против России на Украине действует свыше 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами. Поэтому российским властям нужно наращивать просветительскую работу с молодежью, чтобы она не выполняла дистанционно полученные задания от малознакомых лиц, какими бы безобидными они не выглядели, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Гончаров.

    «Молодежь не всегда в полной мере доверяет правоохранителям. На этом фоне госорганам, СМИ, общественным институтам и лидерам общественного мнения стоит усилить работу с несовершеннолетними. Им предстоит объяснить подрастающему поколению, что силовики нужны не для того, чтобы «запугивать», а для защиты населения, в том числе от телефонного терроризма, первым признаком которого является дистанционное давление на жертву», – сказал Алексей Гончаров, ветеран ФСБ.

    «Реальная оценка врага в данном случае важна так же, как и в ходе боевых действий. Против нас на Украине действует не менее 120 кол-центров с профессиональными вербовщиками, психологами, манипуляторами и техническими специалистами», – продолжил собеседник.

    По его словам, самыми распространенными схемами для обмана молодежи являются знакомства в соцсетях. «Молодые люди быстро развивают заочные отношения. На каком-то этапе, например, якобы девушка может попросить парня «помочь ее родственникам». Но если личной встречи с собеседником или собеседницей еще не было, отвечать на эти просьбы категорически нельзя. Мы не знаем, кто находится по ту сторону переписки. А обращение может выглядеть совсем безобидно – получить письмо, принести сумку, даже отправить СМС или позвонить на незнакомый номер», – предупредил эксперт.

    «При появлении малейших сомнений потенциальной жертве нужно обращаться именно в российские правоохранительные органы, а не пытаться искать защиты на стороне и уж тем более выполнять какие-то просьбы, требования или попытки подкупа. А они могут последовать. Тут необходимо донести до молодежи, что те несколько тысяч долларов, которые им обещают за подрыв условного релейного шкафа, не стоят наказания за терроризм и будущей испорченной жизни», – заключил Гончаров.

    В последнее время украинские спецслужбы активизировали дистанционные вербовку и запугивание россиян для совершения преступлений. Накануне житель Мелитополя был задержан ФСБ по подозрению в передаче информации о размещении российских военных через Telegram. Мужчина действовал под видом блогера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    На прошлой неделе на Кубани российским спецслужбам удалось предотвратить попытку поджога поездов, организованную по заданию украинских спецслужб. У одного из задержанных при обыске обнаружили канистру с бензином, смешанным с маслом, монтировку и молотки для вскрытия тягачей.

    Кроме того, злоумышленники используют имитацию взлома аккаунтов и фальшивую поддержку, чтобы убеждать жертв самостоятельно связываться с мошенниками, рассказывали в пресс-центре МВД России. Они звонят под видом Роскомнадзора или ФСБ и убеждают человека в необходимости срочно перевести деньги под предлогом предотвращения незаконного списания средств. Также сейчас мошенники начали использовать схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков на Новый год.

    Президент Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» признал актуальность опасности телефонного мошенничества против россиян. По его словам, схемы аферистов, а также технические инструменты будут продолжать совершенствоваться. «Как только кто-то начинает по телефону говорить с вами о деньгах или имуществе, сразу кладите трубку», – посоветовал он.

    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Косовцево. Кроме того, за неделю они освободили Андреевку в Днепропетровской области и Заречное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины.

    А на Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник за неделю потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 21 склад боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

     Потери противника на этом направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 бронемашина и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, 25 складов боеприпасов и материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В течение последней недели подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в ДНР. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах Родинского и Гришино.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    ВСУ на этом направлении потеряли более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 29 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны, двух штурмовых полков ВСУ. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Свято-Покровское возле Северска в ДНР. Днем ранее они освободили Заречное в Запорожской области.

    А до этого освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Захарова: Украинским силовикам поручили провести всеобщую мобилизацию

    Захарова: Украинским силовикам поручили фактически провести всеобщую мобилизацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинским силовикам поручили выдать около 2 млн повесток в начале 2026 года, что свидетельствует о подготовке к масштабной мобилизации, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Украинским силовикам поручили в начале 2026 года выдать около 2 млн повесток, что фактически станет всеобщей мобилизацией, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на недавнем брифинге.

    По словам Захаровой, поступила информация о том, что властями Украины перед силовиками поставлена задача «максимально закрутить гайки» в обеспечении мобилизации. Она подчеркнула: «На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине».

    Такие меры, по мнению дипломата, свидетельствуют о растущем давлении внутри страны и попытках властей нарастить численность вооруженных сил. Захарова также отметила, что подобные действия могут вызвать широкое общественное недовольство.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал, что украинские подразделения больше не могут пополняться за счет принудительной мобилизации. По его словам, украинские силовые структуры в 2025 году потеряли на уровне 500 тыс. человек.


    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 05:25 • Новости дня
    Украинскую беженку в британском колледже убеждали учить русский язык

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская беженка Катерина Эндеберия ушла из британского колледжа, который настаивал на том, чтобы она «изучала русский язык», когда у нее возникли трудности с другими предметами.

    Катерина Эндеберия, которая в 2022 году переехала с Украины в британский Сток-он-Трент, столкнулась с трудностями при адаптации в системе образования, пишет Guardian.

    После окончания Excel Academy и начального курса в шестиклассном колледже города Сток-он-Трент девушка начала изучать политику, экономику и статистику.

    По словам Катерины, когда у нее появились трудности с учебой преподаватели  колледжа убеждали перейти на изучение русского языка, несмотря на ее просьбы о поддержке по профильным предметам.

    Как она заявила, «вместо того чтобы проявить сочувствие или помочь, они продолжали настаивать на том, чтобы я сменила тему».

    В результате 19-летняя студентка бросила колледж и продолжила учебу дома, самостоятельно готовясь к экзаменам с помощью конспектов друзей. Стоимость подачи заявок на экзамены A-level составила примерно 1 тыс. 400 фунтов стерлингов (1892 доллара).

    Эндеберия обратилась с жалобой в образовательный трест Potteries Educational Trust и планирует передать дело в Ofsted.

    В комментарии Guardian представитель колледжа отметил, что учреждение стремится решать вопросы студентов в рамках утвержденной процедуры, однако отказался обсуждать детали по конкретным лицам из соображений конфиденциальности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сентябрьское обновление британской статистики выявило рост числа нелегальных мигрантов в гостиницах до 36 273 человек по сравнению с июнем. В Шотландии лейбористская администрация отменила  ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев.

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть  депортированы в ближайшие недели.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные начали проверку информации о том, что в Гуляйполе российские войска захватили штаб батальона ВСУ с ноутбуками, телефонами и картами, о чем сообщил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

    «По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», – цитирует его ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Волошин подчеркнул, если факт потери будет подтвержден, украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц. Расследование выяснит обстоятельства, при которых российские военные получили доступ к конфиденциальной информации, чтобы определить меру ответственности командного состава ВСУ, отметили там.

    Речь идет о ролике российских военнослужащих группировки войск «Восток», которые провели мини-экскурсию по захваченному штабу батальона ВСУ в Гуляйполе, где остались военные карты, незапароленные гаджеты, ноутбуки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказывал, что украинские военные начали сдаваться в плен «целыми пачками». Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинская армия за одни сутки потеряла порядка роты солдат в ходе попытки обороны Гуляйполя в Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подземные бункеры ВСУ в городе Гуляйполе были уничтожены российской армией.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о продвижении переговоров с США по Украине

    Захарова отметила «медленный, но верный» прогресс переговоров с США по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что процесс переговоров с Вашингтоном по Украине идет медленно, но в верном направлении.

    Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами по украинскому урегулированию продолжается. Как подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, динамика переговоров отличается невысокой скоростью, но сохраняется устойчивое движение в положительном направлении, передает ТАСС.

    В ходе брифинга Захарова отметила, что «в переговорном процессе по украинскому урегулированию наблюдается медленное, но верное продвижение вперед».

    Подробностей о достигнутых договоренностях либо конкретных результатах на данный момент озвучено не было. Захарова также не уточнила, на каком этапе находятся текущие консультации между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова ранее заявляла, что позиция России вызывает ответную реакцию со стороны американской администрации, но процесс нормализации отношений идет непросто.

    Захарова также назвала слухи о выходе США из НАТО спекуляциями и подчеркнула, что альянс остается выгодной структурой для Вашингтона.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что детали переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не будут публиковаться.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Мединский указал на тех, кто празднует Рождество 25 декабря на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В день, когда католики отмечают Рождество, 25 декабря, с 2023 года стали отмечать этот праздник и на Украине, однако, по мнению помощника президента России Владимира Мединского, населению страны это не близко.

    «Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует. Где-то на западе, наверное, празднуют», – прокомментировал он происходящее РИА «Новости».

    На Украине Владимир Зеленский в июле 2023 года подписал закон о праздновании Рождества по новоюлианскому календарю 25 декабря.

    Ранее Мединский отметил сложную религиозную ситуацию на Украине и попытки властей изменить традиционные конфессии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Украины решили вместо традиционного православного Рождества 7 января отмечать в этот день профессиональный праздник программистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что рождественское обращение Владимира Зеленского с пожеланиями смерти говорит о его озлобленности и неадекватности.

    Зеленский также объявил о создании новой концепции размещения праздников в национальном календаре Украины.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 77 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Волгоградской областью перехватили 34 дрона, над Ростовской – 23, над Калужской – пять, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом также уничтожили пять БПЛА, над Московским регионом – три, включая один, летевший на Москву.

    Над Черным морем нейтрализовали три беспилотника, над Белгородской областью – два.

    По одному дрону уничтожили над Воронежской областью и Азовским морем.

    В ночь на четверг над Россией нейтрализовали 141 украинский беспилотник самолетного типа. Днем в четверг над страной сбили 48 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Китай предостерег Японию от милитаризации
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    Захарова показала подарок Путина на день рождения
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

