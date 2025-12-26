Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.10 комментариев
Социолог Орсини разоблачил блеф Зеленского с выборами
Украинское руководство пытается добиться временного прекращения огня под прикрытием выборов, манипулируя позицией президента США Дональда Трампа, считает профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини.
«Я считаю, что это блеф, чтобы [глава киевского режима Владимир] Зеленский и его [спонсоры] из ЕС заставили Трампа проглотить этот план, при котором Киев получит перемирие якобы для проведения выборов, но это не так», – заявил он в беседе с газетой IL Fatto Quotidiano.
Орсини уверен, что перемирие ради выборов не приведет к долгосрочному миру. Он считает, что обсуждение такой инициативы нецелесообразно и ее следовало бы исключить, однако для Киева это становится вопросом геополитического выживания.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что президентские выборы на Украине могут рассматриваться киевским руководством как шанс для достижения временного перемирия. При этом Зеленский заявлял, что не намерен держаться за президентское кресло. Он заявил, что готов к проведению выборов на Украине в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность голосования.