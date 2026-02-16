Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти

Сийярто: Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

Tекст: Антон Антонов

Сийярто сообщил, что Украина не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, передает РИА «Новости».

«Мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя», – сообщил он.

Венгрия и Словакия имеют исключение из европейских санкций против России, что позволяет получать российскую нефть морским путем при невозможности трубопроводных поставок.

«Безопасность энергоснабжения отдельной страны, включая нашу, не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам», – добавил Сийярто

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Укртранснафта» технически готова возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии. Однако руководство компании не разрешило запуск транспортировки.

Сообщается, что 6 февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине полностью устранили нештатную ситуацию.

В конце января транспортировку по трубопроводу «Мозырь – Броды» в направлении Венгрии и Словакии приостановили по запросу украинской стороны. Причины этого решения не раскрывают.