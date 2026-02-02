Медведев назвал территориальный вопрос самым сложным по Украине

Tекст: Вера Басилая

Территориальный вопрос остается самым сложным в процессе урегулирования ситуации на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По его словам, соглашения по этому пункту невозможны, как простой арифметический расчет, несмотря на утверждения о согласовании 90% или 95% позиций.

Медведев также заявил, что гарантии безопасности по украинскому вопросу должны быть двусторонними и не могут работать в одностороннем порядке. Он разъяснил, что такие гарантии нужны как России, так и Украине, иначе они будут неэффективны. Это заявление прозвучало в ответ на западные предложения о размещении иностранного контингента на территории Украины.

Кроме того, Медведев прокомментировал вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия, подчеркнув, что Москва действует строго по своей ядерной доктрине, редакция которой действует с 2024 года. Он напомнил, что в документе четко прописаны ситуации, при которых возможно применение такого арсенала: «С учетом того, что Россия ядерное оружие не применила, значит таких угроз для нашей страны не было». Так Медведев ответил на вопросы о возможных обсуждениях удара по Украине и о страхах бывшего президента США Джо Байдена в 2022 году.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что на посту президента был морально готов применить ядерное оружие.

Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС.

Медведев заявил, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не была заинтересована в начале спецоперации на Украине.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.