Tекст: Елизавета Шишкова

Российская сторона не собирается идти на уступки по вопросам Донбасса, Новороссии и Крыма, передает ТАСС.

В интервью ABC News заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обсуждение компромиссов по этим территориям не ведется.

По его словам, референдумы в 2022 году привели к тому, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области стали частью России. Также он подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью страны с 2014 года, и на компромисс по этим регионам Москва не пойдет, поскольку это будет означать пересмотр фундаментальных основ российского государства, закрепленных в Конституции.

Рябков добавил, что результат переговоров с администрацией США остается открытым вопросом.

В том же интервью дипломат подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение войск западных стран на Украине, включая любые форматы присутствия НАТО.

«Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины», – заявил Рябков.

На вопрос о возможности размещения европейских войск на Украине, но не в формате НАТО, он ответил: «Нет, нет и еще раз нет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, США, по данным AFP, настаивают на том, чтобы украинские военные полностью покинули Донбасс. Во время обсуждения мирного плана для Украины возникли острые разногласия между США и европейскими странами по поводу создания демилитаризованной экономической зоны на освобожденных территориях.

Ранее Владимир Зеленский допустил голосование по вопросу будущего Донбасса.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вся территория Донбасса считается российской по действующей Конституции.