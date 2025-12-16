В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Адвокат: Долина считала сделку по продаже своей квартиры фиктивной
Певица Лариса Долина считала, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, поскольку была уверена в своем участии в спецоперации.
Адвокат Мария Пухова пояснила, что артистка находилась под влиянием мошенников и была убеждена, что операция по продаже только часть уловки, передает ТАСС.
«Моя доверительница находилась под влиянием мошенников и считала, что участвует в спецоперации, а потому сделка является фиктивной и будет отменена после поимки так называемых злоумышленников», – заявила юрист.
Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы, но Верховный суд отказался закрывать процесс.
Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда.