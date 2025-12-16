Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной

Первая российская гигафабрика накопителей энергии введена в Калининградской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Производственная мощность площадки составляет 4 ГВт·ч в год, что делает ее крупнейшим и единственным в России предприятием, где выстроена вся цепочка создания литийионных аккумуляторов – от первичной химии для ячеек до сборки готовых модулей и батарей. Такой формат позволяет не только заместить импорт, но и обеспечить технологическую независимость в сфере накопления энергии, передает AtomMedia.

Системы накопления энергии сегодня становятся ключевым элементом энергетического и транспортного перехода. Литийионные батареи широко применяются в электротранспорте, промышленной и складской технике, горнодобывающем оборудовании, а также в электроэнергетике – для бесперебойного питания объектов и выравнивания нагрузки в сетях. По оценкам, к 2030 году объем российского рынка накопителей может достигнуть 20–30 ГВт·ч, и калининградская «гигафабрика» способна закрыть значительную часть этого спроса. Ее мощности эквивалентны выпуску порядка 1,5 млн зарядных модулей или около 50 тысяч тяговых батарей для электромобилей ежегодно.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал запуск предприятия стратегическим событием для страны: «Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии – это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов «Росатома», которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы». Он подчеркнул, что проект был реализован в намеченные сроки, в том числе благодаря мерам государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Для Калининградской области новое производство стало одним из крупнейших инвестиционных проектов последних лет. Губернатор региона Алексей Беспрозванных отметил, что предприятие уже на этапе запуска обеспечило работой сотни специалистов и в перспективе кратно увеличит число рабочих мест. «Этот проект однозначно является самым значимым и масштабным для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона», – заявил он.

В Минпромторге России подчеркивают, что запуск «гигафабрики» стал практическим результатом государственной политики по развитию новых отраслей. Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов напомнил: «В 2023 году между Правительством России и госкорпорапцией «Росатом» было подписано соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Системы накопления энергии», и мы видим, что спустя всего два года эти планы реализуются в виде полноценного производства».

Предприятие отличается высоким уровнем технологической оснащенности. На площадке смонтировано более трех тысяч единиц оборудования общей массой около 25 тыс. тонн, а протяженность производственных линий достигает 2,5 километра. Степень автоматизации процессов составляет порядка 90 процентов, что позволяет выпускать до одной аккумуляторной ячейки в секунду. Общая площадь застройки превышает 23 гектара, на территории возведено более 20 зданий и сооружений.

Проект реализован при комплексной поддержке государства – с использованием статуса резидента особой экономической зоны, субсидий регионального бюджета, специального инвестиционного контракта, льготного финансирования и механизмов проектного кредитования. Строительство завода стало стимулом и для экономики региона: объем закупок у местных поставщиков превысил четыре млрд рублей.

Параллельно «Росатом» развивает социальную инфраструктуру на востоке Калининградской области. С 2022 года на социальные программы в Немане и Советске направлено 180 млн рублей, а для сотрудников «гигафабрики» уже построены и введены в эксплуатацию два жилых дома из пяти запланированных.

Запуск калининградского предприятия стал первым шагом в создании федеральной сети подобных производств. В 2023 году началось строительство второй «гигафабрики» в Новой Москве, ввод которой намечен на 2026 год. В «Росатоме» рассчитывают, что эти проекты позволят обеспечить российский рынок отечественными системами накопления энергии и усилить позиции страны в сфере электромобильности и современной энергетики.